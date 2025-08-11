Mirė legendinis Rusijos aktorius Ivanas Krasko

Apie aktoriaus mirtį pranešė jo koncertų režisierius Viačeslavas Smorodinovas. Pasak jo, šeštadienį, rugpjūčio 9-ąją, I. Krasko gyvybė užgeso Sankt Peterburgo ligoninėje.
Mirtį sukėlė komplikacijos po ketvirtojo insulto ir virškinamojo trakto vėžio.
Pastarosiomis dienomis aktorius buvo intensyviosios terapijos skyriuje, kur buvo maitinamas per vamzdelį, nes atsisakė valgyti ir gerti.
I. Krasko sveikata ėmė prastėti dar 2021-aisiais, kai jis patyrė mikroinsultą. Po gydymo ligoninėje aktorius buvo reabilituojamas namuose, o suplanuoti pasirodymai buvo atšaukti.
2022 m. vasarį jis vėl atsidūrė ligoninėje po dar vieno insulto, o netrukus jam buvo įdėtas širdies stimuliatorius.
2023 m. vasarą menininkas jau buvo patekęs į reanimaciją. Šių metų birželio pradžioje artimieji jį perkėlė į reabilitacijos centrą, tačiau liepos pabaigoje jo būklė dar labiau pablogėjo.
I. Krasko buvo žinomas ne tik dėl savo darbų scenoje ir kine, bet ir dėl drąsių politinių pareiškimų. Jis viešai pasisakė prieš Rusijos karinę invaziją į Ukrainą, dėl ko sulaukė tiek palaikymo, tiek kritikos savo šalyje.
Per savo ilgametę karjerą I. Krasko suvaidino dešimtis įsimintinų vaidmenų, pelnė Rusijos liaudies artisto vardą ir išliko gerbiamas kolegų bei žiūrovų iki pat paskutinių gyvenimo dienų.