Po kalbų apie skyrybas – netikėtas Justino Bieberio žingsnis

2025 m. rugpjūčio 11 d. 17:05
Pastaruoju metu sklandė gandai, kad braška dainininko Justino Bieberio (31 m.) ir jo žmonos Hailey Rhode Bieber (28 m.) santuoka. Tačiau, panašu, kad tai buvo tik kalbos, kurias pora nusprendė išsklaidyti.
Gandus jie paneigė paviešindami bendras nuotraukas savo socialiniuose tinkluose.
J. Bieberis savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame sudėjo šios vasaros akimirkas, praleistas kartu su Hailey.
Vienoje iš nuotraukų jiedu pozavo meiliai susiglaudę, Hailey buvo atrėmusi galvą į Justino petį.
Kitoje nuotraukoje jiedu gulėjo ant žolės, o Justinas buvo padėjęs ranką ant savo žmonos kojos.
Taip pat socialiniame tinkle „TikTok“ išplito vaizdo įrašas, kuriame Hailey ir Justinas buvo užfiksuoti romantiškai leidžiantys laiką Maljorkoje.
Be to, nei vaizdo įraše, nei nuotraukose nebuvo matyti jųdviejų sūnaus Jacko.
Panašu, kad pora nusprendė skirti laiko tik sau ir trumpam pabėgti nuo kasdienių rūpesčių.
Primename, kad gandai apie garsios poros skyrybas įsiplieskė po to, kai Hailey pasirodė viešumoje be savo vestuvinio žiedo.
Tačiau net jeigu pora galimai ir turėjo nesutarimų, panašu, kad jiedu įveikė bet kokias negandas ir toliau mėgaujasi vienas kito kompanija.
