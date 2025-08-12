Per siaubingą susišaudymą žuvo 33-ejų reperis T-Hood

Kaip skelbė leidinys „TMZ“, vyras buvo pašautas savo namuose ir netrukus mirė.
Skelbiama, kad Gvineto apygardos policijos pareigūnai gavo pranešimus apie konfliktą, kurio metu Snelvilio mieste įvyko susišaudymas.
Į įvykio vietą atvykę gelbėtojai suteikė pirmąją pagalbą nukentėjusiam vyrui ir nugabeno jį į vietos ligoninę, tačiau dėl patirtų sužalojimų jo gyvybė užgeso.
Pareigūnų teigimu, dėl šaudymo buvo sulaikytas vienas asmuo ir šiuo metu yra apklausiamas policijoje.
Įvykis tiriamas kaip žmogžudystė, tačiau šaudymo motyvas kol kas neaiškus.
Reperio mama Yulanda patvirtino, kad pašautas žmogus buvo jos sūnus. Ji neigė, kad tuo metu vyko vakarėlis.
T-Hood buvo gerai žinomas pietietiško hiphopo scenoje – jis išleido dainas, tokias kaip „READY 2 GO“, „Big Booty“ ir „Perculator“. Paskutinį kartą savo „Instagram“ paskyroje jis publikavo įrašą maždaug prieš savaitę.