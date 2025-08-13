Antradienį netikėtai koncertą atšaukusio Rag’n’Bone Man būklė rimtesnė nei atrodė: gydomas Kauno klinikose

Instagrame jis pasidalijo nuotrauka iš ligoninės palatos. Kaip vietovę atlikėjas pažymėjo Kauną.
„Gulėti ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano dalykų sąraše, kuriuos reikia padaryti prieš mirtį!
Ar kas nors žiūri ką nors įdomaus? Turiu prastumti daug laiko.
Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano koncertą. Patikėkite manimi, aš mieliau būčiau scenoje!“, – brūkštelėjo jis.
Kol kas atlikėjas nedetalizavo, kas jam nutiko.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad apie koncerto atšaukimą buvo pranešta tik antradienį. Pasirodymas turėjo vykti tą pačią dieną.
„Su dideliu apgailestavimu pranešame, kad šiandienos koncertas Kaune yra atšauktas, nes Rag’n’Bone Man, deja, susirgo. Šiuo metu jis yra gydomas, ir mes linkime jam greito pasveikimo.
Žinome, kad daugelis iš jūsų laukėte šio koncerto ir galbūt keliavote ar planavote kažką ypatingo, todėl iš anksto dėkojame už supratingumą.
Rory labai nusiminęs dėl šio koncerto atšaukimo, todėl stengsimės kuo greičiau surasti naują datą koncertui Lietuvoje“, – sakoma atlikėjo komandos perduotoje žinutėje.