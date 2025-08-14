Žinios, kurios šviečia.
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Iš Kaune gydomo paskutinę minutę pasirodymą atšaukusio Rag'n'Bone Man – dar viena liūdna žinia

2025 m. rugpjūčio 14 d. 17:21
Lrytas.lt
Rugpjūčio 12 d., antradienį, Kauno Dainų slėnyje turėjo vykti britų dainininko Rory Grahamo, geriau žinomo kaip Rag’n’Bone Man, pasirodymas, tačiau dėl atlikėjo sveikatos problemų jis buvo atšauktas bene paskutinę minutę. Trečiadienį dainininkas pasidalijo, jog yra gydomas Kauno ligoninėje, o ketvirtadienį iš jo atkeliavo dar viena atkeliavo liūdna žinia.
Panašu, kad atlikėjui negerėja, mat socialiniuose tinkluose jis pasidalijo, jog yra atšaukiamas koncertas ir Lenkijoje.
„Rag'n'Bone Man vis dar negali koncertuoti dėl sveikatos problemų. Prižiūrimas medikų, jis, deja, privalės atšaukti savo pasirodymą „Bittersweet“ festivalyje rytoj.
Rudimental maloniai sutiko pakeisti Rag’n’Bone Man pasirodymą savo DJ rinkiniu, už ką esame labai dėkingi.
Dėkojame už jūsų supratingumą ir tikimės, kad jis greitai galės sugrįžti į Lenkiją.
– Rag’n’Bone Man komanda“, – rašyta socialiniame tinkle „Instagram“.
Naujienų portalas Lrytas primena, jog trečiadienį dainininkas pasidalijo vaizdais iš Kauno klinikų.
„Gulėti ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano dalykų sąraše, kuriuos reikia padaryti prieš mirtį! Ar kas nors žiūri ką nors įdomaus? Turiu prastumti daug laiko.
Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano koncertą. Patikėkite manimi, aš mieliau būčiau scenoje!“, – brūkštelėjo jis.
