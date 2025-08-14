Tragiškai žuvo vos 38-erių laidos „MasterChef“ žvaigždė: vaizdai iš įvykio vietos sukrečia

Kulinarė, 2018 m. dalyvavusi populiariame TV šou, šeštadienį vairavo savo visureigį gimtajame Čihuahua mieste, kai, kaip praneša vietos žiniasklaida, prarado transporto priemonės kontrolę ir rėžėsi į stovintį automobilį.
Internete pasirodžiusiose avarijos nuotraukose matyti visiškai suniokotas Y. Campos automobilis. Ji buvo skubiai nugabenta į artimiausią ligoninę, tačiau po dviejų dienų dėl patirtų sužalojimų mirė, skelbia Dailymail.com.
Liūdną žinią socialiniuose tinkluose patvirtino jos brolis Raúlas Campo.
„Gedime dėl mano sesers Yanin Campos mirties. Šermenys vyksta „Hernández“ laidojimo namuose. Kviečiame visus, norinčius atsisveikinti“, – trumpai rašė jis.
Nors 2018 m. „MasterChef México“ sezone ji užėmė šeštą vietą, jau kitais metais buvo pakviesta grįžti į specialųjį „MasterChef: La Revancha“ sezoną.
Pasak pareigūnų, mirtina avarija įvyko šeštadienį apie 6.30 val. ryto, Francisco R. Almada greitkelyje. Y. Campos vairavo juodą „GMC Terrain“ visureigį, kai, kaip pranešama, nukrypo nuo kelio ir trenkėsi į stovintį automobilį.
Greitosios pagalbos medikai nugabeno ją į „Hospital del Parque“, kur ji buvo gydoma reanimacijoje, tačiau pirmadienio vakarą mirė. Vietos policija pradėjo tyrimą, siekdama nustatyti avarijos priežastis.
Yanin buvo sukaupusi nemažą sekėjų bazę „TikTok“ platformoje – beveik 100 tūkst. gerbėjų. Paskutinį įrašą „Instagram“ ji paskelbė 2023 m. balandį – nuotraukoje ji pozavo prie klasikinės raudonos telefono būdelės ir Big Beno Londone.
Žinia apie jos mirtį sukrėtė gerbėjus, kurie komentaruose dalijasi prisiminimais ir užuojautomis.
„Ką tik sužinojau… kaip liūdna. Jauna, graži, pažinome ją per „MasterChef“, sunku patikėti, kad 38-erių moteris išėjo taip netikėtai. Nors nepažįstu jos šeimos, linkiu Dievo stiprybės. Ilsėkis ramybėje, Yanin“, – rašė vienas.
„Ačiū už tavo aistrą kulinarijai ir nuostabius „MasterChef“ epizodus. Skrisk aukštai!“, – pridėjo kitas.
