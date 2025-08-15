Žinios, kurios šviečia.
Skaudi netektis: mirė milijardieriaus Jeffo Bezoso motina

2025 m. rugpjūčio 15 d. 09:52
Eidama 79-uosius metus, Majamyje mirė „Amazon“ įkūrėjo Jeffo Bezoso motina.
„Po ilgos kovos su Lewy kūnelių demencija šiandien Jackie mirė, apsupta tiek daug ją mylėjusių žmonių – vaikų, vaikaičių ir mano tėvo.
Žinau, kad ji šiomis paskutinėmis akimirkomis jautė mūsų meilę. Buvome labai laimingi, kad galėjome būti jos gyvenimo dalimi. Ji visad liks mano širdyje“, – instagrame rašė J. Bezosas.
„Ji entuziastingai ėmėsi užduoties mane mylėti, po kelerių metų priėmė į komandą mano nuostabų tėvą ir tada į savo mylimų, saugomų ir globojamų žmonių sąrašą įtraukė mano seserį ir brolį“, – teigė milijardierius.
Su J. Bezoso biologiniu tėvu Jackie, leidinio TMZ teigimu, išsiskyrė netrukus po jo gimimo. Moteris pirmojo savo sūnaus susilaukė būdamas 17-os.
„Visą likusį gyvenimą jos mylimų žmonių sąrašas vis ilgėjo. Ji visada davė daug daugiau, nei pati kada nors prašė“, – teigiama toliau įraše.
Maždaug prieš penkerius metus Jackie buvo diagnozuota Lewy kūnelių demencija. Ją sukelia galvos smegenų nervų ląstelių degeneracija ir nykimas.
