44-erių Christina Aguilera nyksta akyse: „Ji neatrodo sveika“

Christina prisijungė prie Alison iš anksto įrašytam interviu.
Į Vestendą atkeliauja miuziklas „Burleska“ – praėjus 15 metų po to, kai ikoniškas filmas pasirodė 2010-aisiais. Šis filmas buvo Christinos debiutas kine.
Miuziklas „Burleska“ šiuo metu rodomas „Savoy“ teatre iki šių metų rugsėjo 6 d., po sėkmingo pasirodymo Mančesteryje.
„Genie In A Bottle“ atlikėja Christina interviu su Alison metu vilkėjo alyvuogių spalvos korsetą, kuris pabrėžė jos itin liekną figūrą ir išryškino krūtinę.
Tačiau kai Alison, kilusi iš Birmingamo, kalbino dainininkę, žiūrovams namuose kurkas labiau parūpino jos išvaizda. Jie užplūdo socialinius tinklus komentarais.
„Dieve mano, kas nutiko Christinai, ar tai tikrai ji?“.
Kitas griežtai komentavo: „Christinos būsena. Labai liūdna matyti... Britney irgi išgyvena krizę.“
Trečias susirūpinęs gerbėjas klausė: „Ar su Christina Aguilera viskas gerai? Ji neatrodo sveika.“
Ketvirtas pastebėjo: „Ji tiesiog nyksta akyse.“
Socialiniuose tinkluose diskutuojama apie galimas plastines operacijas.
Taip pat pasklido gandai, kad ji galėjo vartoti vaistus, tokie kaip „Ozempic“, kad pasiektų tokį staigų svorio kritimą.