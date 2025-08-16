Atidengus milžinišką Sofios Vergaros statulą – gerbėjų pasipiktinimas

Milžiniška statula su aktorės atvaizdu yra net 7,5 metro aukščio ir sveria 5,5 tonos, rašė „Daily Mail“.
Ją sukūrė garsus skulptorius Yino Márquez, kuris dirbtuvėse praleido septynis mėnesius kartu su šešiais jaunais meno mokyklos studentais ir absolventais.
Visgi atidengus skulptūrą patenkinti liko ne visi. S. Vergaros gerbėjai kaipmat ėmė diskutuoti, kodėl skulptūra visai nepanaši į aktorę.
Gerbėjai liko nusivylę, o kai kurie netgi sakė, jog ji labiau primena išgalvotą personažę Jessica Rabbit.
„Tai – pinigų švaistymas…“, – rašė vienas internautas.
„Visiškai nepanaši“, – pridūrė kitas.
„Nesuprantu, kaip kas nors galėtų atpažinti šioje statuloje jos veidą“, – komentavo dar vienas.
„Ši statula – visiškas nesusipratimas. Baisu“, – stebėjosi kitas inernautas.
„Šitas skulptorius tikrai nemoka daryti veidų, turbūt lankė tą pačią meno mokyklą kaip tas, kuris darė C. Ronaldo statulą“, – kritikos pažėrė dar vienas.
Statulos atidengimo ceremonijai vadovavo Barranquilla miesto meras Alejandro Charas.
Jis susirinkusiai miniai sakė: „Barranquilla yra prie tavo kojų. Ačiū, kad esi tokia, kokia esi, ačiū, kad didžiuojuosi savo kraštu.“