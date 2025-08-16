Po tragiško incidento mirė „Mis Visata“ dalyvė Kseniya Alexandrova

Kaip pranešė leidinys „Hola!“, K. Alexandrova liepos mėnesį pateko į automobilio avariją.
Ji sėdėjo keleivio pusėje, o vairavo jos vyras Ilya, su kuriuo jiedu susituokė vos prieš kelis mėnesius. Staiga į kelią išbėgęs elnias trenkėsi į priekinį automobilio stiklą, dėl ko Alexandrova patyrė galvos traumą. Jos vyras nenukentėjo.
Dėl rimtų sužalojimų moteris buvo paguldyta į ligoninę, tačiau antradienį, rugpjūčio 12 d., jos gyvybė užgeso.
Manekenės modelių agentūra „Modus Vivendis“, su kuria ji pradėjo dirbti būdama 19-os, patvirtino jos mirtį socialiniuose tinkluose.
„Su didžiuliu liūdesiu pranešame, kad mūsų kolegė ir draugė, modelis Kseniya Alexandrova, praėjusią naktį mirė.
Kseniya buvo šviesi, talentinga ir nepaprastai žavi. Ji mokėjo įkvėpti, palaikyti ir suteikti šilumą visiems aplinkiniams. Mums ji visada liks grožio, gerumo ir vidinės stiprybės simboliu.
Nuoširdžiai gedime ir reiškiame giliausią užuojautą jos šeimai, draugams ir visiems, kurie turėjo malonumą pažinti Kseniya. Ilsėkis ramybėje…“, rašoma pranešime.
„Mis Visata“ organizacija taip pat pagerbė K. Alexandrovą savo oficialioje „Instagram“ paskyroje.
Ten buvo paskelbtas jos pasirodymų konkurse vaizdo įrašų rinkinys, kur ji kalbėjo apie savo svajones.
„Aš noriu, kad visi žmonės visame pasaulyje tikėtų savimi ir visada turėtų svajonę. Turime būti stiprūs, tikėti savimi ir niekada neatsisakyti savo svajonių. Šiame pasaulyje viskas yra įmanoma – nėra nieko neįveikiamo“, – kalbėjo K. Alexandrova.
Šio įrašo antraštėje rašoma: „Mis Visata“ organizacija nuoširdžiai reiškia giliausią užuojautą šeimai, draugams ir visiems, kurių gyvenimą palietė Kseniyos Alexandrovos šviesa. Jos elegancija, grožis ir siela paliko nepamirštamą pėdsaką „Mis Visata“ šeimoje ir už jos ribų. Tegul jos atminimas toliau įkvepia gerumu, stiprybe ir meile visiems, kurie turėjo laimę ją pažinti.“