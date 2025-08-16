Princas Williamas ir Catherine Middleton pranešė netikėtą naujieną

Kartu su savo vaikais George’u, Charlotte ir Louisu pora persikels į aštuonių miegamųjų „Forest Lodge“ karališkąją rezidenciją Vindzoro Didžiajame parke.
Tokį karališkosios poros sprendimą patvirtino ir Kensingtono rūmų atstovas.
„Velso šeima persikels į naujus namus šių metų pabaigoje“, – tikino jis.
Kaip skelbė leidinys „The Sun“, Williamas ir Catherine už nekilnojamąjį turtą ir renovaciją mokės patys, taip išvengdami papildomų išlaidų mokesčių mokėtojams.
Pranešama, kad jau pradėti nedideli renovacijos darbai II kategorijos saugomame objekte.
Pateikti planavimo prašymai Vindzoro ir Meidenhedo savivaldybėms rodo, kad šio mėnesio pradžioje buvo suteiktas leidimas atlikti nedidelius vidinius ir išorinius pakeitimus.
Savivaldybės sprendimo pranešime minimas lango pašalinimas ir židinio atnaujinimo darbai.
2001 m. „Forest Lodge“ rezidencija buvo restauruota už 1,5 mln. svarų sterlingų (daugiau nei 1,7 mln. eur) ir buvo siūlomas nuomai už 17,3 tūkst. eurų per mėnesį.
Tuo metu darytose nuotraukose matėsi, kad name buvo originalūs akmeniniai elementai, įmantrūs karnizai ir lubų dekoracijos, taip pa arkinė koridoriaus lubų dalis.
Velso šeimos persikėlimas bus paprastas – jų dabartiniai namai yra „Adelaide Cottage“ rezidencijoje Vindzore, o vaikai lanko netoliese esančią „Lambrook“ mokyklą.
Jie taip pat turi namus „Anmer Hall“ Norfolke ir apartamentus Kensingtono rūmuose Londone.
Kaip sosto įpėdinis, princas Williamas paveldėjo Kornvalio Hercogystės turtą. Tai – žemės, nekilnojamojo turto ir investicijų portfelis, kurio vertė viršija 1 mlrd. svarų.
„The Sun“ teigimu, „Forest Lodge“ rinkoje galėtų kainuoti apie 16 mln. svarų (apie 18,5 mln. eur). Nuosavybės teisė priklauso karaliui.
Jungtinės Karalystės princas WilliamasKate MiddletonNamai
Rodyti daugiau žymių