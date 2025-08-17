​Iš Palangoje pasirodžiusio Maksimo Galkino – ypatinga staigmena lietuviams: skyrė šiltus žodžius

Neseniai į incidentą Latvijoje pakliuvęs vyras negailėjo lietuviams staigmenų.
Savo pasirodymo metu M. Galkinas užtraukė lietuviškai, o akcentas buvo vos girdimas.
Vyras sudainavo visiems puikiai žinomą Stasio Povilačio dainą „Švieski man vėl“.
Tuo metu visa salė plojo atsistojusi ir mėgavosi tokiu gražiu komiko gestu Lietuvai.
Po viešnagės Palangoje komikas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame – didžiulė padėka ir meilė Lietuvai.
„Mano vasaros turas baigėsi koncertu mano mėgstamiausioje scenoje Palangoje!
Ačiū tau, Lietuva! Myliu jus, bičiuliai!“, – rašė M. Galkinas.
Po įrašu pasipylė susižavėjimo pilni gerbėjų komentarai.
„Nuostabus pasirodymas! Pagarba tokiam talentui! Tiesiog širdis džiaugėsi, ačiū!“, – komentavo viena gerbėja.
„Ir mes buvome! Buvo tiek daug džiaugsmo, juoko ir šilumos. Ačiū tau, Maksimai, už tokį nepamirštamą vakarą, buvo išties puiku!“, – dėkojo kita.
Primename, kad rugjūčio pradžioje pasklido žinia apie tai, jog M. Galkinas buvo partrenktas automobilio. Tai įvyko Latvijoje, Jūrmaloje.
Komikas važiavo dviračiu, kai jį partrenkė iš šalutinio kelio į pagrindinį išvažiavęs automobilis.
Vyrui buvo atlikta operacija, po kurios jo būklė tik gerėjo, todėl komikas nusprendė tęsti turą.