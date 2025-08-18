Savaitę Lietuvoje gydytas Rag’n’Bone Man siunčia naujausią žinią: paaiškėjo jo būklė

Socialiniuose tinkluose jis paskelbė, jog yra išrašomas iš laikinosios sostinės gydymo įstaigos.
„Po savaitės, praleistos ligoninėje, šiandien pagaliau galiu skristi namo! Šypsenos visur aplinkui“, – dalindamasis nuotrauka, kuriose plačiai šypsosi brūkštelėjo jis.
Naujienų portalas Lrytas primena, jog trečiadienį dainininkas pasidalijo vaizdais iš Kauno klinikų.
„Gulėti ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano dalykų sąraše, kuriuos reikia padaryti prieš mirtį! Ar kas nors žiūri ką nors įdomaus? Turiu prastumti daug laiko.
Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano koncertą. Patikėkite manimi, aš mieliau būčiau scenoje!“, – brūkštelėjo jis.
