Savaitę Lietuvoje gydytas Rag’n’Bone Man siunčia naujausią žinią: paaiškėjo jo būklė

2025 m. rugpjūčio 18 d. 15:00
Lrytas.lt
Rugpjūčio 12 d., antradienį, Kauno Dainų slėnyje turėjo vykti britų dainininko Rory Grahamo, geriau žinomo kaip Rag’n’Bone Man, pasirodymas, tačiau dėl atlikėjo sveikatos problemų jis buvo atšauktas bene paskutinę minutę. Iš visą savaitę Kauno klinikose gydyto atlikėjo pasirodė naujausia žinia.
Socialiniuose tinkluose jis paskelbė, jog yra išrašomas iš laikinosios sostinės gydymo įstaigos.
„Po savaitės, praleistos ligoninėje, šiandien pagaliau galiu skristi namo! Šypsenos visur aplinkui“, – dalindamasis nuotrauka, kuriose plačiai šypsosi brūkštelėjo jis.
Naujienų portalas Lrytas primena, jog trečiadienį dainininkas pasidalijo vaizdais iš Kauno klinikų.
„Gulėti ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano dalykų sąraše, kuriuos reikia padaryti prieš mirtį! Ar kas nors žiūri ką nors įdomaus? Turiu prastumti daug laiko.
Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano koncertą. Patikėkite manimi, aš mieliau būčiau scenoje!“, – brūkštelėjo jis.
