Už Atlanto – skaudi nelaimė: dėl neatsargaus žingsnio žuvo garsi „YouTube“ žvaigždžių pora

Nelaimė įvyko ketvirtadienį, rugpjūčio 7-ąją, prie „Silver Cup Ridge“ Purcell kalnų masyve, Britų Kolumbijoje.
Kaslo gelbėjimo tarnyba (SAR) pranešė, kad iškvietimą dėl rimtos avarijos gavo apie 18:30 val. Į vietą iškart išvyko dvi komandos, prie jų prisijungė keturračių ekipažas bei vietos pilotas su sraigtasparniu – oro pagalba buvo būtina dėl sudėtingų sąlygų ir artėjusios tamsos.
Atvykus gelbėtojams, vienas asmuo buvo rastas be gyvybės ženklų, kitas – nutolęs nuo automobilio, sunkiai sužeistas ir dezorientuotas.
Nukentėjusysis buvo skubiai nuskraidintas į Nakuspo ligoninę, kur, deja, vėliau mirė.
Kaslo SAR atstovas spaudai Markas Jenningsas-Batesas sakė, kad tai buvo „sudėtinga paieškos ir gelbėjimo operacija“, kuriai iššūkių kėlė sunkiai pasiekiama vietovė, didelis aukštis ir ribotas dienos šviesos laikas.
Jis užjautė šeimas ir pabrėžė, kad avarijos priežastys dar tiriamos, tačiau tikėtina, kad nelaimę lėmė prarasta kontrolė sudėtingame kelyje.
Stacey mama Colleen socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria žinute.
„Su neapsakomu skausmu pranešame, kad rugpjūčio 7-ąją gražiuose Britų Kolumbijos kalnuose, kuriuos jie taip mylėjo, netekome Matthew Yeomanso ir Stacey Tourout. Prašome prisiminti juos maldose ir mintyse, nes turime ištverti šios nuostabios meilės istorijos pabaigą. Jie visada bus kartu – taip, kaip visada ir žinojome“, – rašė ji.
Porą jungė meilė kelionėms ir nuotykiams. 2024 m. balandį Matthew pasipiršo Stacey, švelnų sužadėtuvių vaizdo įrašą paviešinęs „Facebook“.
Be šimtatūkstantinės „YouTube“ bendruomenės, jie turėjo beveik 74 tūkst. „Instagram“ sekėjų.
Vos prieš šešias dienas iki tragedijos pora socialiniuose tinkluose dalijosi vasaros akimirkomis iš Vankuverio salos, džiaugdamiesi ramybe ir saule po lietingų sezonų.