ŽmonėsUžsienio žvaigždės

56-ąjį gimtadienį atšventusi Jennifer Lopez pribloškė internautus: pasirodė be makiažo

2025 m. rugpjūčio 19 d. 10:10
Lrytas.lt
Liepos 24-ąją dainininkė Jennifer Lopez atšventė savo 56-ąjį gimtadienį. Ta proga atlikėja nusprendė nustebinti savo gerbėjus ir parodė dar nematytą savo pusę.
Garsi dainininkė savo „Instagram“ paskyroje paviešino nuotrauką, kurioje ji pasirodė be makiažo.
Daugeliui gerbėjų tai buvo neįprasta, nes dažniausiai ji rodosi su nepriekaištingu makiažu ir vilki dailią figūrą pabrėžiančius drabužius.
Nuotraukoje J. Lopez vilkėjo dryžuotus marškinėlius, buvo pasileidusi plaukus ir demonstravo savo natūralų grožį.
Taip pat ji skyrė padėką savo gerbėjams, kurie nepamiršo ir pasveikino su gimtadieniu.
„Jūs man visi esate dovana! Labai jums ačiū už visus gražius gimtadienio sveikinimus“, – įraše rašė ji.
Tame pačiame įraše atlikėja pridėjo ir daugiau nuotraukų, kuriose matėsi, kaip ji atšventė savo gimtadienį Turkijoje.
Įamžintose akimirkose matėsi, kad dainininkė šią progą paminėjo su trenksmu – taip, lyg būtų 18-kos.
Jennifer LopezGimtadienisbe makiažo

