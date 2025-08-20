Garsiosios Siamo dvynės tapo mamomis? Užfiksuotos su naujagimiu

Pasak TMZ, dvynės buvo nufotografuotos Ardan Hilse, Minesotoje, rugpjūčio 14 d., ketvirtadienį. Jos nešė automobilinę kėdutę su kūdikiu ir ją įdėjo į juodą „Tesla“ automobilį.
Abby ir Brittany žiniasklaidai kol kas komentaro nepateikė.
Apie vienos iš dvynių – Abby ir Josho Bowlingo santuoką visuomenė sužinojo tik 2024 m. kovą, nors pora susituokė dar 2021-aisiais. Tai patvirtino žiniasklaidą pasiekę dokumentai.
Netrukus po to J. Bowling savo „Facebook“ profilio nuotrauką pakeitė į asmeninę nuotrauką su Abby ir jos sese Brittany.
Nuotraukoje visi trys šypsojosi – J. Bowling vilkėjo tamsiai pilką švarką, o dvynės buvo pasipuošusios tamsiomis palaidinėmis. Tai buvo pirmas kartas, kai jis viešai publikavo nuotrauką su seserimis.
2024 m. birželį dvynės savo „TikTok“ paskyroje pasidalijo vestuvių šokio įrašu, kuriame Abby ir Joshas šoko pagal Adele dainą „Rolling in the Deep“. Įraše pora lėtai siūbavo, apkabinę vienas kitą.
Abby ir Brittany – dicefalinės suaugusios dvynės, turinčios bendrą kraujotaką ir vidaus organus žemiau juosmens. Abby valdo dešinę ranką ir koją, o Brittany – kairę.
Pirmą kartą jos išgarsėjo dar 1996 m., kai pasirodė Oprah Winfrey laidoje bei papuošė žurnalo „Life“viršelį. Vėliau jos tapo realybės šou „Abby & Brittany“ herojėmis, kur buvo rodoma jų kelionė baigiant studijas ir keliaujant po Europą.