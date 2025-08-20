Italijos premjerės reakcija tapo interneto hitu: Europos lyderių ir D. Trumpo susitikimo metu akivaizdžiai vartė akis

Pirmadienio susitikimo metu D. Trumpas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Vladimiras Putinas nori taikos.
JAV prezidentas pridūrė, jog planuoja aptarti su Rusijos lyderiu galimą trijų šalių – Ukrainos, Rusijos ir JAV – susitikimą. Pasak jo, per artimiausias 1–2 savaites paaiškės, ar tai gali nutraukti kovas, rašo portalas tvn24.com.
Tuo tarpu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas teigė, kad būtina ugnies nutraukimo sutartis.
„Neįsivaizduoju, kad kitas susitikimas galėtų įvykti be paliaubų. Turime dirbti ir daryti spaudimą Rusijai. Šio proceso, šio mūsų šiandien pradedamo darbo patikimumas priklauso bent jau nuo ugnies nutraukimo, – pabrėžė F. Merzas.
D. Trumpas su tokia pozicija nesutiko. Jis priminė, kad pats jau išsprendė šešis konfliktus be paliaubų. Artimesnę D. Trumpo nuostatą palaikė ir Italijos premjerė Giorgia Meloni.
Britų „The Independent“ po susitikimo publikavo vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip šalia F. Merzo sėdinti G. Meloni pavarto akis, kai kancleris kalba apie paliaubas.
Įrašas akimirksniu paplito internete. Platformoje „X“ jį paviešino ir „Florida's Voice“ žurnalistas Ericas Daugherty.
Per mažiau nei 24 valandas filmukas surinko daugiau nei 9,5 mln. peržiūrų.
„Meloni reakcija pavogė visą šou“, – rašoma viename komentare.
Italijos portalas Today pastebėjo, kad premjerei „vos pavyko nuslėpti nusivylimą“ dėl Merzo žodžių.
Baltuosiuose rūmuose Europos lyderiai gyrė D. Trumpą už pasiūlymą dėl saugumo garantijų, primenančių NATO 5-ąjį straipsnį. Tai įvardyta kaip proveržis. G. Meloni priminė, jog ši idėja paremta Italijos siūlymu.
NATO 5-asis straipsnis numato, kad ginkluota agresija prieš vieną iš Aljanso narių Europoje ar Šiaurės Amerikoje laikoma išpuoliu prieš visus.
Giorgia MeloniFriedrichas MerzasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių