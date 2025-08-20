Televizijos žvaigždė filmavimo metu patyrė sukrečiančią traumą: prasiplėšė lytinę lūpą

Praėjusią savaitę Lucy pirmą kartą prabilo apie šią netikėtą nelaimę, o dabar skausminga akimirka buvo parodyta per televiziją.
Eteryje matyti, kaip 34 metų atlikėja susiriečia iš skausmo, prisidengia tarpukojį ir praneša bendražygiams, kad per šuolį su virve įsipjovė lytinę lūpą.
Ši trauma buvusiai „X Faktoriaus“ žvaigždei sukėlė didžiulį kraujavimą, kankinantį skausmą ir pareikalavo rekonstrukcinės operacijos.
Interviu „The Sun“ metu ji prisipažino, jog prarado bet kokį drovumą, kai gydytojai ėmėsi apžiūros.
„Aš prasiplėšiau lytinę lūpą – tai buvo rimta. Tai nėra dažna trauma. Net nežinau, kas tiksliai nutiko, turbūt diržas buvo per stipriai užveržtas.
Pajutau, kad kažkas ne taip, o kai pasižiūrėjau – plyšimas, daug kraujo. Gydytojas priėjo ir sako: „O Dieve, maniau, kad tai tavo koja.“ O aš atsakiau: „Ne, deja, ne...“, – sakė ji.
Dar viename interviu L. Spraggan papasakojo, jog incidentas įvyko po penkių sekundžių laisvo kritimo nuo viaduko, kai ją staiga sustabdė virvė.
„Tiesiog pajutau staigų truktelėjimą. Jaučiau, kad diržas buvo nepatogioje padėtyje, bet tokiu momentu negali sakyti: „Palaukit, galiu pasitaisyti?’“ Kai tik atsitrenkiau, iškart supratau – tai buvo tikras skausmas“, – komentavo ji.
Vis dėlto ši trauma nebuvo vienintelė L. Spraggan išbandymų dalis. Filmavimo metu ji vos neišmušė danties, buvo nualpusi, o šuolis iš sraigtasparnio į laivą baigėsi smūgiu į vandenį, mėlyne po akimi ir net veido užpildo pasislinkimu.
Nelaimės pasekmės buvo matomos net per jos vestuves 2024 m. birželį.