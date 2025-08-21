Tragiška žinia – tiesioginės transliacijos metu šiurpiai mirė vos 46-erių prancūzų turinio kūrėjas

Nicos prokuratūra CNN patvirtino, kad pradėtas oficialus tyrimas, paskirta autopsija. Kol kas kaltinimų dėl R. Graveno mirties nepateikta.
Buvęs kariškis, turėjęs daugiau nei milijoną sekėjų įvairiose platformose, išgarsėjo žaidimų transliacijomis ir ekstremaliais iššūkiais.
Pastaruoju metu jis dažnai pasirodydavo kartu su kitais streameris – Owen Cenazandotti (internete žinomas kaip Naruto) ir Safine Hamadi, kurie taip pat dalyvavo jo paskutinėje transliacijoje.
Įrašai, kuriuos peržiūrėjo CNN, rodo, kad Pormanove neretai tapdavo patyčių, fizinių atakų ir žeminančių „išdaigų“ taikiniu.
Jį smaugdavo, apšaudydavo dažasvydžio kamuoliukais, apliedavo vandeniu. Neaišku, kiek visa tai buvo savanoriška, o kiek – primesta.
Jo paskutinė transliacija, trukusi beveik 300 valandų, pritraukė apie 36 tūkst. eurų aukų. Tačiau būtent jos metu R. Gravenas nustojo judėti, o žiūrovai per aukojimo funkciją siuntė pranešimus, kad atkreiptų kitų dalyvių dėmesį į jo būklę.
CNN partneriui BFMTV Cenazandotti advokatas Yassinas Sadouni sakė, kad Gravenas turėjo širdies ir kraujagyslių problemų bei vartojo vaistus. Viename vaizdo įraše jis pats tai patvirtino.
Vis dėlto ne mažiau abejonių sukėlė ir jo žinutės artimiesiems. Kaip teigė Cenazandotti, Pormanove savo mamai rašė, kad jaučiasi „tarsi įkalintas“ bendrų transliacijų metu: „Žaidimas peržengia ribas. Jaučiuosi lyg būčiau jų šūdinai sugalvoto koncepto kalinys.“
Šiuo metu neaišku, ką tiksliai jis turėjo omenyje, tačiau ši mirtis iš naujo kelia diskusijas apie smurto, pažeminimų ir prievartinių situacijų naudojimą interneto turinyje siekiant dėmesio ir pinigų.