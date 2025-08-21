Už Atlanto – sukrečianti tragedija: automobilyje rasta šiurpiai nužudyta 33-ejų nuomonės formuotoja

„Instagram“ platformoje moterį sekė daugiau kaip 556 tūkst. žmonių.
Kaip pranešė Vestčesterio apygardos policija, moteris buvo rasta negyva savo automobilyje, sustojusiame Cross County Parkway greitkelyje, netoli Broad Street išvažiavimo Mount Vernone.
Tyrėjai nurodo, kad mirtį lėmė šautinės žaizdos, o išpuolis, panašu, buvo kryptinga.
„Tai nebuvo atsitiktinis nusikaltimas“, – rašoma policijos pranešime.
Ariela dirbo Manhatane veikiančiame restorane ir klube Ikon New York, kurio atstovai patvirtino, jog ji naktį prieš mirtį buvo savo darbo vietoje.
Įstaiga paskelbė viešą pagerbimo žinutę.
„Tavo džiaugsmas, nuolankumas ir šiluma, kuria dalinaisi su kiekvienu, darė tave išskirtine. Ačiū, kad tiek daug atidavei mūsų namams, kurie tapo ir tavo namais“, – rašė jie.
Restoranas taip pat paskelbė nedirbsiantis iki rugpjūčio 21 d. iš pagarbos mirusiai kolegei.
Pagerbimus išreiškė ir kiti Niujorko naktiniai klubai. Queens rajone įsikūręs Starlets of New York ją prisiminė kaip „nuostabią draugę, mylinčią mamą ir dukrą, kurios šypsena ir energija nušviesdavo bet kurią erdvę“.
Netikėta mirtis sukrėtė ir reperį Tekashi 6ix9ine, su kuriuo Ariela palaikė viešą draugystę. Jis socialiniuose tinkluose pavadino ją „Niujorko karaliene“ ir rašė: „NY niekada nebebus toks pat. Aš tave mylėjau.“
Policijos tyrėjai toliau aiškinasi šios rezonansinės žmogžudystės aplinkybes.