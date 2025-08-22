Los Andžele sulaikytas Lil Nas X: po miestą vaikštinėjo beveik nuogas

Portale TMZ paskelbtame vaizdo įraše dainos „Old Town Road“ atlikėjas užfiksuotas beveik nuogas žingsniuojantis pagrindine miesto gatve.
Reperis keletą kartų kreipėsi į jį filmavusius praeivius, paragindamas juos: „Nepavėluokite šįvakar į vakarėlį“.
Nebuvo aišku, kokį vakarėlį omenyje turėjo ir kur ėjo beveik tuščios gatvės viduriu kulniavęs atlikėjas.
Vienu metu jis paprašė jį filmavusio asmens, kuris, matyt, sėdėjo automobilyje, atiduoti telefoną, kad galėtų jį išmesti.
„Noriu jį išmesti taip toli, kad daugiau niekada jo nepamatytum. Man nepatinka telefonai.“
„Argi nesakiau, kad padėtum telefoną? Kažkas už tai turės sumokėti“, – pasakė jis ir teatrališkai pagrūmojo pirštu.
Los Andželo policijos departamento atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad pareigūnai į „Studio City“ rajoną buvo iškviesti prieš pat auštant.
„Gatve vaikštinėjo nuogas vyriškis“, – sakė policijos atstovas spaudai.
„Pareigūnams atvykus, įtariamasis juos puolė. Jis buvo sulaikytas ir nuvežtas į vietos ligoninę dėl galimo perdozavimo, jam skirtas areštas dėl policijos pareigūno sumušimo.“
Atstovas spaudai teigė negalintis nurodyti vyro tapatybės.
Portale TMZ paskelbtose nuotraukose matyti, kaip spalvingoji žvaigždė ant galvos užsideda kelio kūgį.
Lil Nas X ar jo atstovai šio įvykio kol kas nekomentavo.