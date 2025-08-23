Populiarų aksesuarą vilkėjusiai nuomonės formuotojai vakaras vos nesibaigė tragedija: paviešino šiurpas žaizdas

Sekmadienį, dalyvaudama renginyje Adelaidėje, ji vilkėjo juodą suknelę be petnešėlių, kurią derino su stilingu kaklo šalikėliu – pastaruoju metu itin išpopuliarėjusiu aksesuaru. Tačiau elegantiška įvaizdžio detalė vos netapo tragedijos priežastimi.
Išeidama iš renginio, Moulton įsėdo į automobilį, o šalikėlis netikėtai įstrigo tarp uždaromų durų. Automobiliui pajudėjus, audinys stipriai susiveržė aplink jos kaklą, palikdamas nudegimus.
Socialiniuose tinkluose influencerė paviešino savo sužalojimų nuotraukas ir kreipėsi į sekėjus su aiškia žinute.
„Primenu merginoms: nusiimkite kaklo šalikėlius prieš sėsdamos į automobilį ar valdydamos bet kokią techniką! Vos nepraradau galvos, kai šalikėlis užstrigo po automobilio durelėse“, – rašė ji.
Sekėja buvo šokiruoti, tačiau jautė palengvėjimą, kad situacija nesibaigė tragiškai.
Vieni bandė praskaidrinti nuotaiką, komentuodami, kad tai buvo „suknelė, kuri tiesiogine prasme laikė už gerklės“, kiti rašė padrąsinančias žinutes, jog ji tikra kovotoja.
Nepaisant patirto išgąsčio, E. Moulton neprarado humoro jausmo. Naujausiame įraše ji juokavo: „Net Paryžiaus filtras man dabar nepadeda. Einu į gydymo įstaigą, bet nusiteikimas vis dar geras“.“
Jos istorija jau paskatino diskusijas apie mados aksesuarų pavojus, o kai kurie sekėjai prisipažino, kad po šio incidento į šalikėlius ims žiūrėti gerokai atsargiau.
