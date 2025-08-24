Šalia 18 mln. eurų vertės naujų C. Middleton ir princo Williamo namų gyvenusiems žmonėms – nemaloni žinia

Karališkoji pora su trimis vaikais — princu George’u (12 m.), princese Charlotte (10 m.) ir princu Louisu (7 m.) — planuoja apsigyventi „Fort Lodge“ rezidencijoje, aštuonių miegamųjų rūmuose Vindzoro Didžiajame parke, kurie, kaip rašo „Daily Mail“, taps jų „amžinaisiais namais“.
Dėl šio sprendimo dvi atskiros šeimos, gyvenusios šalia esančiuose kotedžuose, dar šią vasarą buvo paprašytos išsikelti.
„Jiems buvo pasakyta išsikelti. Spėju, kad jiems suteikė kitą būstą, bet jie buvo informuoti, kad privalo išsikelti,“ – leidiniui sakė šaltinis. – „Jie to nesitikėjo. Tie namai yra labai arti rezidencijos, tad akivaizdu, jog jie nenorės, kad bet kas ten gyventų, jei šalia apsigyvens karališkieji asmenys.“
Williamas ir Catherine Middleton tikisi, kad naujieji namai taps tarsi nauja jųdviejų pradžia po sunkių išgyvenimų. Persikraustymą karališkoji pora apmoka patys, taip išvengdami papildomų išlaidų mokesčių mokėtojams.
Šiuo metu šeima gyvena „Adelaide Cottage“, esančiame šalia Vindzoro pilies Berkšyre, Anglijoje. Jie čia persikėlė 2022-aisiais, kad būtų arčiau vaikų lankomos „Lambrook“ mokyklos.
Velso princas ir princesė į naujus namus ketina persikelti metų pabaigoje.
„The Sun“ teigimu, „Forest Lodge“ rinkoje galėtų kainuoti apie 16 mln. svarų (apie 18,5 mln. eur). Nuosavybės teisė priklauso karaliui.
Kate MiddletonJungtinės Karalystės princas Williamasnauji namai
