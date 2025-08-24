Už Atlanto – nemalonus incidentas: apiplėšta žinoma laidų vedėja

Apie incidentą moteris pranešė socialiniuose tinkluose.
Kaip pasakojo A. Šamanskaja, ji lankėsi grupės „Backstreet Boys“ koncerte Las Vegase, o pasibaigus renginiui pastebėjo, kad dingo jos rankinė.
Joje buvo apie 2 tūkst. JAV dolerių grynaisiais, visi dokumentai, tarp jų – pasas su JAV viza, bei net mikrofonas.
„Koncertui pasibaigus supratau, kad mane apiplėšė! Iš manęs pavogė rankinę su pinigais, dokumentais ir net mikrofonu“, – rašė ji.
Likusi be paso ir vizos, tinklaraštininkė dabar nežino, kada galės grįžti į Ukrainą. Šamanskaja teigia labai besijaudinanti, nes turi sūnų, kurį norėjo palydėti į mokyklą Rugsėjo 1-ąją. Be to, po sugrįžimo į tėvynę jos laukia intensyvus darbo grafikas – suplanuoti filmavimai beveik kiekvieną dieną.
„Mano skrydis iš JAV į Ukrainą iš tikrųjų atsidūrė pavojuje! Juk neturiu paso! Labai pasiilgau sūnaus, privalau jį palydėti į mokyklą per pirmąjį skambutį“, – pridūrė ji.