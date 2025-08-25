21-erių aktorė Millie Bobby Brown ir jos vyras Jake’as Bongiovi tapo tėvais

Šią žinia Millie pranešė savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
„Šią vasarą mūsų šeimą per įvaikinimą papildė miela dukrelė. Esame be galo laimingi galėdami pradėti šį nuostabų naują tėvystės etapą – ramybėje ir privatumo apsuptyje.
Ir tuomet mes tapome trys. Su meile, Millie ir Jake’as Bongiovi“, – jautriai rašė nauja mama.
Pora dukrelės vardo kol kas neatskleidė, tačiau prie žinutės pridėjo gluosnio medžio atvaizdą, rašo BBC.
Ši naujiena pasirodė praėjus 15 mėnesių po to, kai aktorė susituokė su Jake’u Bongiovi – roko legendos Jono Bon Jovi 23-ejų metų sūnumi.
Tuomet Millie buvo vos 20-ies. Ji yra sakiusi, kad šis žingsnis neatrodė neįprastas, nes poros tėvai taip pat susituokė labai jauni.
„Turėjome puikius pavyzdžius – mums tai atrodė visiškai natūralu“, – tinklalaidėje buvo prasitarusi aktorė.
Pora susipažino per bendrą draugą, o jų ryšys užsimezgė po to, kai aktorė pati paskambino būsimam vyrui. Dabar jie gyvena ūkyje, apsupti daugybės gyvūnų.
Jonas Bon JoviSenelistėvai
Rodyti daugiau žymių