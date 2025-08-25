Žinios, kurios šviečia.
Užsienio žvaigždės

Catherine Middleton tapo blondine? Išvaizdos pokyčiai pribloškė milijonus

2025 m. rugpjūčio 25 d. 13:47
Lrytas.lt
Užsienio žiniasklaida mirga, nuo šiol Velso princesė Catherine Middleton (43 m.) – blondinė!
Būsima karalienė pristatė visiškai naują įvaizdį, kuris – kol kas didžiausia jos šukuosenos transformacija.
C. Middleton buvo pastebėta atostogų metu Škotijoje, lydima princo Williamo ir trijų vaikų – dvylikamečio princo George’o, dešimtmetės princesės Charlotte ir septynerių princo Louiso.
Nors nuotraukos nėra pačios aiškiausios, tačiau prinsesės šviesaus atspalvio plaukai matomi akivaizdžiai – ir, tiesą sakant, šis įvaizdis tiesiog užburiantis, rašo leidinys „Cosmopolitan“.
Iki šiol garsėjusi savo sodria kaštonine plaukų spalva, savo naują įvaizdį papildė lengvomis, bangų formos garbanomis.
43-ejų princesė debiutavo su nauju įvaizdžiu eidama į pamaldas „Crathie Kirk“ bažnyčioje, netoli karališkosios rezidencijos Balmorale.
Catherine su šeima lydėjo ir kiti aukšto rango karališkosios šeimos nariai – karalius Charles III, karalienė Camilla, princesė Anne ir princas Edwardas su sutuoktiniais.
Tai ne pirmas kartas, kai Velso princesė pasiryžta pokyčiams. Liepos mėnesį ji pasirodė Vimbldono teniso turnyre su pastebimai pašviesintais plaukais – šaknys atrodė natūraliai lyg nubučiuotos saulės, su aukso rudos spalvos atspalviais.
