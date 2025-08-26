Atostogos jūroje virto košmaru: susirgęs kruizo keleivis gavo beveik 9 tūkst. eur sąskaitą

Įraše vartotojas perspėjo: „Nesusirkite kruiziniame laive“.
Jis pridėjo nuotrauką su detalia sąskaita už gydymą. Po kelionės jis parsivežė ne tik įdegį, bet ir 9 750 JAV dolerių (8387, 67 eur) sąskaitą. Didžiausią dalį sudarė atlikti tyrimai (apie 8 761 JAV dolerių), dar 618 JAV dolerių kainavo vaistai, o 380 JAV dolerių – medicininės priemonės.
Nors neatskleidžiama, kokia liga susirgo keleivis, sąskaita rodo, kad būklė buvo rimta.
Komentarų skiltyje netrūko žmonių, patyrusių panašių istorijų.
„Mano kaimynę prieš porą metų teko evakuoti sraigtasparniu iš kruizinio laivo. Laimei, ji turėjo draudimą, kitaip išlaidos būtų buvusios milžiniškos“, „Daugiau nei 100 JAV dolerių už pulsoksimetro uždėjimą ant piršto? Kas per košmaras!“, – teigė komentatoriai.
Kaip apsisaugoti nuo ligų kruize? Medikai primena, kad uždarose erdvėse, kur daug žmonių glaudžiai praleidžia laiką kartu, infekcinės ligos plinta ypač greitai.
„Dažnai plaukite rankas ir naudokite dezinfekantą. Būkite atsargūs valgydami bendrose kavinėse – ten lengvai plinta norovirusas. Stenkitės laikytis higienos prieš valgį ir po kontakto su kitais žmonėmis. Maistas kruizuose yra vienas iš pagrindinių malonumų, todėl jo atsisakyti nebūtina. Tereikia laikytis elementarių higienos taisyklių, kad sumažintumėte riziką susirgti“, – teigė gydytojas Shalomas Sokolowas iš „Northwell Health“ ligoninės.
