Princas Harry karališkosios šeimos nepamiršta: naujausias slaptas žingsnis nustebino ne vieną

Sasekso hercogas paprašė draugo jo vardu padėti vainiką ir laišką prie Birmos žvaigždės memorialo Stafordšyre po oficialios atminimo tarnybos praėjusį penktadienį. Šis tylus pagerbimas buvo atliktas tik tada, kai karalius Karolis III ir karalienė Camilla jau buvo išvykę – kad nebūtų atitrauktas dėmesys nuo oficialiųjų iškilmių, rašo Dailymail.com.
„Man ši sukaktis turi dar vieną ypatingą prasmės sluoksnį. Mano velionis senelis, Edinburgo hercogas princas Philipas, tarnavo Ramiojo vandenyno kampanijoje.
Jis kalbėdavo su kuklumu apie tuos metus, bet žinau, kaip giliai jis gerbė visus, kurie stovėjo šalia jo tame karo teatre. Šiandien, prisimindamas jį, galvoju ir apie jus visus – apie bendras kančias, užsimezgusius ryšius ir palikimą“, – rašė Harry.
Jis pabrėžė, kad 80-ąsias pergalės prieš Japoniją metines reikia minėti prisimenant ne tik karo pabaigą, bet ir vadinamąją „Pamirštąją armiją“, kovojusią sunkiausiomis sąlygomis Azijos džiunglėse ir kalnuose.
Anot Harry, jų ištvermė, vienybė ir pasiaukojimas suteikė ateities kartoms galimybę gyventi laisvėje.
„Didžiuojuosi jūsų tarnyba ir ištikimybe, ir jaučiu gilią padėką už tai, ką patyrėte. Jūsų istorija yra mūsų bendrosios istorijos dalis, kurios niekada negalime pamiršti. Su didžiausia pagarba – ačiū“, – pridėjo jis.
Laiškas buvo papuoštas asmeniniu hercogo simboliu – karūnuotos raidės H – ir pasirašytas „Harry, Sasekso hercogas“.
Šis žingsnis priminė 2020-uosius, kai, jau po vadinamojo „Megxit“, Harry liūdėjo, kad jam nebuvo leista jo vardu padėti aguonos vainiko prie Kenotafos per Atminimo sekmadienį.
Princas Philipas, kaip ir pats Harry, turėjo glaudžių ryšių su kariuomene. Jis buvo pagerbtas už drąsą Ramiojo vandenyno kampanijoje, o 1945 m. tarnavo eskadrinio minininko „HMS Whelp“ pirmuoju leitenantu. Philipas buvo vienas iš tų, kurie gelbėjo į jūrą nukritusius sąjungininkų lakūnus.
Harry visada žavėjosi senelio humoru, pasišventimu pareigai ir nepajudinama ištikimybe karalienei. Po Philippo mirties 2021-aisiais, jis jį apibūdino kaip „tarnystės, garbės ir humoro žmogų, senelį, barbekiu meistrą ir linksmų pokštų legendą iki pat pabaigos“.
