Maksimas Galkinas pasidalijo kraują kaitinančiais jaunystės kadrais: tūkstančiai liko be amo

2025 m. rugpjūčio 27 d. 08:45
Lrytas.lt
Komikas Maksimas Galkinas (49 m.) socialiniuose tinkluose itin aktyvus. Visai neseniai jis pasidalijo pluoštu savo jaunystės kadrų.
Dar praėjusiame amžiuje darytuose kadruose žinomas vyras užfiksuotas atostogaujantis pajūryje, laiką leidžiantis po palmėmis, slidinėdamas kalnuose, žaisdamas boulingą.
„Jaunas“, – prie kadrų brūkštelėjo Maksimas.
Jis pridėjo, jog šios nuotraukos darytos 1996, 1997, 1998, 1999 metais – kai komikui buvo maždaug nuo 20 iki 23 metų.
Tokie kardai sulaukė daugybės žinomo vyro sekėjų dėmesio.
„Na, kaip būti tokiu gražiu?“, – rašė vienas.
„Nuo 5 metų buvau jus įsimylėjusi. Ir jau tada išsiskyriau geru skoniu! (Man 29 metai)“, – pridėjo kita.
