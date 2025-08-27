Maksimas Galkinas pasidalijo kraują kaitinančiais jaunystės kadrais: tūkstančiai liko be amo

Dar praėjusiame amžiuje darytuose kadruose žinomas vyras užfiksuotas atostogaujantis pajūryje, laiką leidžiantis po palmėmis, slidinėdamas kalnuose, žaisdamas boulingą.
„Jaunas“, – prie kadrų brūkštelėjo Maksimas.
Jis pridėjo, jog šios nuotraukos darytos 1996, 1997, 1998, 1999 metais – kai komikui buvo maždaug nuo 20 iki 23 metų.
Tokie kardai sulaukė daugybės žinomo vyro sekėjų dėmesio.
„Na, kaip būti tokiu gražiu?“, – rašė vienas.
„Nuo 5 metų buvau jus įsimylėjusi. Ir jau tada išsiskyriau geru skoniu! (Man 29 metai)“, – pridėjo kita.
Maksimas GalkinasNuotraukosjaunystė
