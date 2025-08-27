Paaiškėjo, kas slėpėsi po storu makiažo sluoksniu: ant D. Trumpo rankos – neraminanti detalė

Pokytis įvyko po savaitgalį internete kilusios viešos diskusijos apie tai, kad Baltieji rūmai ilgą laiką stengėsi slėpti sumušimą.
Anksčiau prezidentas pasirodydavo viešumoje su makiažu ant mėlynės, tačiau užmaskuoti jos nepavykdavo – priemonės atspalvis nesutapdavo su jo oda.
Vis dėlto pirmadienį, susitikęs su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu, D. Trumpas neslėpė tamsios dėmės, užimančios nemažą dalį dešinės rankos.
Vėliau tą pačią dieną, pasirašydamas vykdomuosius įsakus, jis daugiausia stengėsi ranką laikyti paslėptą – po stalu ar pridengdamas kairiąja.
Tačiau kalbėdamas apie Amerikos pasiekimus kosmoso srityje ir rodydamas pasirašytus dokumentus, neišvengiamai atskleidė ryškiai violetinę vietą.
Pirmą kartą mėlynė pastebėta dar vasarį, nors ji buvo užtepta makiažu.
Į viešas spėliones sureagavo Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt, paaiškinusi, kad mėlynė atsirado dėl to, jog „prezidentas kasdien spaudžia rankas šimtams žmonių“.
Liepos mėnesį prezidento gydytojas Seanas Barbarella paskelbė pažymą, kurioje patvirtino, kad sumušimas „atitinka lengvą minkštųjų audinių sudirginimą, atsiradusį dėl dažno rankų spaudimo ir aspirino vartojimo, kuris yra įprasta širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos priemonė“.
Pasak gydytojo, Trumpas „išlieka puikios sveikatos“.
Vis dėlto, nepaisant raminančių paaiškinimų, Baltieji rūmai dar kelis mėnesius naudojo makiažą mėlynei bent iš dalies užmaskuoti.
Nuo tada, kai pirmąsyk pastebėta ši dėmė, amerikiečiai ėmė spėlioti apie platesnę prezidento sveikatos būklę ir reikalauti didesnio skaidrumo.
Pastarosiomis dienomis, kai internete paplito nauja nuotrauka su pusiau užmaskuota mėlyne, pradėta kelti įvairiausių teorijų: nuo odos vėžio iki įprastos intraveninės terapijos, skirtos nežinomai būklei gydyti.
Kiti manė, kad tai galėjo būti susiję su neseniai nustatyta lėtine venų nepakankamumo diagnoze, nes liepą D. Trumpas buvo pastebėtas su patinusiais kulkšnimis.
Baltieji rūmai nuo to laiko daugiau nekomentavo šių spėlionių.
