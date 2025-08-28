Populiaraus serialo filmavimo aikštelėje – tragedija: netikėtai mirė vos 47-erių komandos narys

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
2025 m. rugpjūčio 28 d. 18:39
Lrytas.lt
Serialo „Emily in Paris“ kūrybinę komandą sukrėtė netikėta tragedija – mirė vos 47-erių režisierius asistentas Diego Borella.
„Netflix“ hitinio serialo kūrybos narys mirė filmuojant penktąjį sezoną Venecijoje.
47-erių D. Borella netikėtai sukniubo ruošdamasis paskutinėms filmavimo scenoms istoriniame „Hotel Danieli“.
Į įvykio vietą apie 19 val. ketvirtadienį atvykę medikai bandė jį gaivinti, tačiau nesėkmingai. Vietos spauda rašo, kad tikėtina mirties priežastis – širdies smūgis. J.Borella oficialiai buvo paskelbtas mirusiu 19:30 val.
Po tragedijos filmavimas laikinai sustabdytas.
D. Borella gimė 1978 m. Venecijoje. Jis buvo talentingas režisierius ir rašytojas, mokęsis Romoje, Londone ir Niujorke. Socialiniuose tinkluose jis dalijosi, kad sėkmingai yra publikavęs pasakų, haiku ir pjesių.
Penktasis „Emily in Paris“ sezonas pradėtas filmuoti rugpjūčio 15-ąją Venecijoje, o darbus buvo planuota užbaigti pirmadienį. Nepaisant tragedijos, „Netflix“ patvirtino, kad naujas sezonas žiūrovus pasieks gruodžio 18 d.
„Turiu labai šiltų prisiminimų apie Diego – jis buvo elegantiškas, stilingas, charizmatiškas žmogus. Turėjo puikų humoro jausmą, buvo labai talentingas. Tai jauna, per anksti nutrūkusi gyvybė. Belieka tik didelis liūdesys“, – liūdėjo artimas D. Borellos draugas Mattia Berto.
Naujajame sezone Emily, kurią vaidina Lily Collins (36 m.), istorija persikels į kitą miestą – Romą. Ten ji perims vadovavimą „Agence Grateau Rome“ biurui ir susidurs su naujais profesiniais bei asmeniniais iššūkiais. Serialo kūrėjas Darren Star pažadėjo, kad ši dalis bus „Dviejų miestų istorija – Romos ir Paryžiaus“.
