Prasidėjo prestižinis Venecijos kino festivalis: ant raudonojo kilimo suspindo ryškiausios Holivudo žvaigždės

Tarp didžiausių vardų – Julia Roberts ir George’as Clooney, o į Lido salą Venecijos lagūnoje atvyksta žymūs režisieriai nuo Kathryn Bigelow iki Jimo Jarmuscho.
Festivalio atidarymo ceremonijos svarbiausias momentas – Francis Ford Coppola įteikė gyvenimo pasiekimų apdovanojimą vokiečių režisieriui Werneriui Herzogui (Grizzly Man, Fitzcarraldo), kurio kūryboje – daugiau nei 70 filmų.
W. Herzogas ketvirtadienį pristatys naują dokumentinį filmą „Ghost Elephants“ apie dingusią dramblių bandą Angoloje.
Žiniasklaidos akys greitai nukrypo į Holivudo mylimą aktorių G. Clooney, kuris antradienį su žmona Amal atplaukė Venecijos vandens taksi.
Ketvirtadienį jis dalyvaus „Netflix“ komedijos „Jay Kelly“ premjeroje, režisuoto Noah Baumbacho, kur vaidina Holivudo aktorių su tapatybės krizės problemomis.
Tuo pačiu vakarą pristatomas graikų režisieriaus Yorgos Lanthimos mokslinės fantastikos komedijos „Bugonia“ premjera, kurioje Emma Stone vaidina farmacijos vykdančiąją, painiojamą su ateiviu.
Julia Roberts Venecijoje pasirodys penktadienį su už konkurso ribų rodomu dramos filmu „After the Hunt“.
Festivalio prestižiniai apdovanojimai, tokie kaip Aukso lokys, dažnai atveria kelią „Oskarams“ – pavyzdžiai: „Nomadland“, „Joker.“
