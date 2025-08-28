Sparčiai progresuojanti Bruce’o Williso liga jo šeimą privertė priimti skaudų sprendimą

Atvirame interviu „“Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey“, kuris buvo transliuojamas rugpjūčio 26 d., E. Heming Willis pasakojo apie emocinius iššūkius, su kuriais susidūrė nuo diagnozės momento.
Viena sunkiausių sprendimų, pasak jos, buvo perkelti „Die Hard“ žvaigždę į atskirą namą, pritaikytą nuolatinei priežiūrai.
„Tai buvo vienas sunkiausių sprendimų,“ – sakė 47 metų Heming Willis. „Bet aš žinojau, kad Bruce’as norėtų geriausio mūsų dukroms. Jis norėtų, kad jos būtų namuose, labiau pritaikytame jų poreikiams, o ne jo.“
Pora, susituokusi nuo 2009 m., augina dvi dukras: Mabel, 13, ir Evelyn, 11. Nepaisant gyvenimo skirtinguose namuose, E. Heming Willis pabrėžė, kad šeima išlieka arti viena kitos.
„Mes kartu pusryčiaujame ir vakarieniaujame. Tai namai, pilni meilės, rūpesčio ir juoko,“ – pasakojo ji.
Nors B. Willis išlieka fiziškai sveikas ir judrus, E. Heming Willis pažymėjo, kad liga smarkiai paveikė jo gebėjimą bendrauti.
„Kalba nyksta, bet mes prisitaikėme. Radome kitą būdą bendrauti“, – kalbėjo ji.
Paklausta, ar vyras ją vis dar atpažįsta, E. Heming Willis atsakė užtikrintai: „Žinau, kad taip. Jis sužiba, kai esame šalia – laiko mūsų rankas, bučiuoja mus, apkabina. Tai viskas, ko man reikia.“
Ji taip pat prisiminė pirmuosius B. Williso sveikatos pablogėjimo ženklus, pasakojo, kaip jis palaipsniui tapo tylus ir uždaro. Iš pradžių manė, kad tai gali būti klausos problema.
B. Willis pasitraukė iš aktoriaus karjeros 2022 m., gavęs afazijos diagnozę. 2023 m. šeima patvirtino, kad liga progresavo į FTD – smegenų sutrikimą, paveikiantį elgesį, asmenybę ir kalbą.