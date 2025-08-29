Mirė garsus rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas

1932 m. gruodžio 16 d. Maskvoje gimęs menininkas sukūrė daugybę kūrinių, įskaitant operą „Lolita“. R Ščedrino „Karmen–siuita“ – muzikinis meilės įrodymas žmonai, 2015 m. mirusiai primabalerinai Majai Pliseckajai – atnešė jam tarptautinį pripažinimą.
„Rodionas Ščedrinas yra unikalus reiškinys ir epocha muzikos kultūros pasaulyje. Jo operos, baletai ir simfoniniai kūriniai daug dešimtmečių su dideliu pasisekimu atliekami visose didžiosiose pasaulio scenose“, – rašė Didysis teatras.
R. Ščedrinas buvo vienas žinomiausių rusų kompozitorių. Ilgą laiką jis keliavo tarp trijų savo gyvenamųjų vietų – Maskvos, Miuncheno ir Lietuvos.
„Neįkainojamas kūrybinis R. Ščedrino palikimas visad randa atgarsį publikos širdyse“, – sakoma pranešime. Jo mirtis yra „didelė tragedija ir nepakeičiama netektis visam meno pasauliui“.
R. Ščedrino muzikos leidykla „Schott Music“ pranešė, kad kompozitorius mirė penktadienį Miunchene.