Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Mirė garsus rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas

2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:46
Eidamas 93-iuosius metus, mirė visame pasaulyje garsus rusų kompozitorius Rodionas Ščedrinas, pranešė Maskvos Didysis teatras. Tai buvo pasaulinio lygio klasikas ir „vienas didžiausių dabarties genijų“, teigiama tinkle „Telegram“ paskelbtame pranešime, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (3)
1932 m. gruodžio 16 d. Maskvoje gimęs menininkas sukūrė daugybę kūrinių, įskaitant operą „Lolita“. R Ščedrino „Karmen–siuita“ – muzikinis meilės įrodymas žmonai, 2015 m. mirusiai primabalerinai Majai Pliseckajai – atnešė jam tarptautinį pripažinimą.
„Rodionas Ščedrinas yra unikalus reiškinys ir epocha muzikos kultūros pasaulyje. Jo operos, baletai ir simfoniniai kūriniai daug dešimtmečių su dideliu pasisekimu atliekami visose didžiosiose pasaulio scenose“, – rašė Didysis teatras.
R. Ščedrinas buvo vienas žinomiausių rusų kompozitorių. Ilgą laiką jis keliavo tarp trijų savo gyvenamųjų vietų – Maskvos, Miuncheno ir Lietuvos.
„Neįkainojamas kūrybinis R. Ščedrino palikimas visad randa atgarsį publikos širdyse“, – sakoma pranešime. Jo mirtis yra „didelė tragedija ir nepakeičiama netektis visam meno pasauliui“.
R. Ščedrino muzikos leidykla „Schott Music“ pranešė, kad kompozitorius mirė penktadienį Miunchene.
kompozitoriusmirėrusas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.