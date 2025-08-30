Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Britų virtuvės šefui G. Ramsay atlikta odos vėžio šalinimo procedūra

2025 m. rugpjūčio 30 d. 16:31
Garsusis britų virtuvės šefas Gordonas Ramsay atskleidė, kad jam buvo atlikta odos vėžio šalinimo procedūra.
G. Ramsay, kuriam 58-eri, žinutėje socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė, kad jam buvo pašalinta bazalioma (bazalinių ląstelių karcinoma) – ne melanominė odos vėžio forma.
Laidos „Pragaro virtuvė“ (Hell’s Kitchen) žvaigždė dėkojo gydytojams, kurie greitai nustatė diagnozę ir jį gydė.
„Prašau šį savaitgalį nepamirškite naudoti kremo nuo saulės. Prisiekiu, kad tai ne veido patempimo operacija, nes prašyčiau grąžinti pinigus“, – G. Ramsay rašė po savo nuotraukomis.
Vienoje nuotraukoje matomas pleistras ant jo skruosto ir kaklo, o kitoje – randas po ausimi jau be pleistro.
Pasak Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS), bazalioma yra ne melanominė odos vėžio forma, kuri prasideda viršutiniame odos sluoksnyje. Ją dažniausiai sukelia saulės ir soliariumų lempų skleidžiami ultravioletiniai spinduliai.
Pagrindinis simptomas yra darinys arba neįprasta dėmė ant odos, kurios dydis ir išvaizda gali skirtis. Dažniausiai šie dariniai ar dėmės pastebimos ant galvos, kaklo ir pečių, nugaros, rankų ar blauzdų.
