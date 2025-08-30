Mirė Holivudo legenda, „Gelbėtojų“ ir „Pagirios Las Vegase“ žvaigždė Floydas Levine

Holivudo veteranas buvo geriausiai žinomas iš savo televizijos ir kino vaidmenų „Murder, She Wrote“, „Babylon 5: Thirdspace“, „Baywatch“, „Cagney and Lacey“, taip pat Al Pacino filmo „Dog Day Afternoon“ ir komedijos „The Hangover“.
Jo mirtis oficialiai paskelbta ketvirtadienį – apie netektį „Instagram“ įraše pranešė marčia Tracy Robbins, pasidalinusi aktoriaus nuotraukų serija.
F. Levine buvo itin mėgstamas už savo charakteringą vaidmenį – siuvėjo Abe filme „Norbit“, taip pat siuvėjo epizodą filme „The Hangover“.
„Mano mylimas uošvis, Floydas Levine, vakar ramiai iškeliavo, apsuptas savo nuostabios šeimos (ir, turbūt, slapta svajodamas, kad kas nors atneštų jam martinio).
Jis buvo geriausias uošvis, senelis ir nepataisomas pokštininkas. Floydas dievino Franką Sinatrą, klasikinius filmus ir gebėjo prajuokinti kiekvieną...“, – liūdėjo Tracy.
Ji prisiminė, kad Levinas pradėjo kaip Niujorko taksi vairuotojas, bet netrukus išvyko į Kaliforniją siekti Holivudo svajonės.
„Labiausiai pasiilgsiu jo humoro, istorijų ir spalvingų išsireiškimų. Floydai, tebūnie martinis visada šaltas, o Sinatros dainos niekada nesibaigia! Noriu tikėti, kad danguje vyksta atranka filmui, o tu jau pirmas eilėje – su scenarijumi rankoje.
Žinau, kad jis jau prajuokina angelus ir yra kartu su savo mylima žmona Rochelle. Floydai, perduok jai didžiausią apkabinimą nuo mūsų.
Nesijaudink – visada rūpinsiuosi tavo sūnumi. Myliu tave, seneli. Ir taip – tu viską darei savaip iki pat pabaigos“, – rašė T. Robbins.
Tarp daugybės jo darbų – vaidmenys „Coach Carter“, „Night Shift“ su Michaelu Keatonu, Nickelodeon serialuose „Kenan and Kel“, taip pat filme „Good Burger“, kur jis suvaidino ledų pardavėją.