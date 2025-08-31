Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kaune viešėjo Monako princas Albertas II: turėjo svarbią užduotį

2025 m. rugpjūčio 31 d. 12:35
Lrytas.lt
Kaune, rugpjūčio 30 d., „Žalgirio“ arenoje, įvyko istorinio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionato finalai. Kovas stebėjo ir ypatingas svečias – Monako princas Albertas II.
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija tapo pirmąja šalies olimpinės sporto šakos federacija, kuriai buvo patikėta surengti aukščiausio lygio suaugusiųjų varžybas.
Į šį unikalų sporto ir pramogų renginį kvietė ir beveik 3,5 mln. sekėjų socialiniuose tinkluose turintis legendinis Holivudo aktorius, kuris taip pat yra ir buvęs penkiakovininkas – Dolphas Lundgrenas.
„Sveiki, čia Dolph Lundgren. Žinote, mėgstu gerą iššūkį ir įkvepiančią istoriją. Ir retas sportas reikalauja daugiau pastangų nei šiuolaikinė penkiakovė.
Rugpjūčio 30-ąją geriausi pasaulio atletai Kaune bėgs, plauks, fechtuotis, šaudys ir, pirmą kartą čempionatų istorijoje bėgs per kliūčių ruožą, kad laimėtų pasaulio čempionatą. Tai – neapdorotas talentas, disciplina ir širdis – viskas per 90 minučių. Tad nepraleiskite progos tai pamatyti.
Žinote, treniravausi su daugybe šių vyrukų filmui „Penkiakovė“, buvo sunku, galiu jums pasakyti tiek. Pasaulio penkiakovės čempionato finalai. Kaunas, Lietuva. Rugpjūčio 30-oji. Nepraleiskite. Visa informacija – šiuolaikinės penkiakovės „Facebook“ puslapyje“, – sakė jis.
Nors Dolpho Kaune nebuvo, renginyje dalyvavo kitas ypatingas svečias Monako princas, kuris draugiškai bendravo su lietuviais.
MonakasprincasLengvoji atletika
