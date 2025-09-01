Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Populiariame festivalyje – kraupus incidentas: kraujo klane rastas negyvas vyras

2025 m. rugsėjo 1 d. 16:32
Lrytas.lt
Pirmadienį pasaulį apskriejo žinia apie tragediją muzikos ir meno festivalyje „Burning Man“. Kaip skelbė BBC, renginio vietoje buvo rastas negyvo vyro kūnas, gulintis kraujo klane.
Apie nelaimę pareigūnams pranešė festivalio lankytojas, kuris pastebėjo kūną.
Nevados Peršingo apygardos šerifo biuras pranešė, kad vyras buvo rastas stovyklavietėje gulintis ant žemės, be jokių gyvybės ženklų.
Velionio kūnas buvo rastas per simbolinį laužo – 24 metrų aukščio žmogaus skulptūros – uždegimą.
Kol kas vyro tapatybė nenustatyta. Policija dėl incidento pradėjo tyrimą.
Neatmetama, kad galėjo būti įvykdyta žmogžudystė.
Festivalio organizatoriai teigė, kad bendradarbiauja su teisėsauga ir paragino festivalio dalyvius netrukdyti tyrimui.
Savo ruožtu Nevados Peršingo apygardos šerifas Jerry Allenas teigė, kad po įvykio buvo apklausti keli festivalio lankytojai.
„Nors šis veiksmas atrodo kaip pavienis nusikaltimas, visi dalyviai visada turėtų būti budrūs dėl savo aplinkos ir pažįstamų“, – perspėjo šerifas J. Allenas.
