12-metės Kim Kardashian dukros įvaizdis šokiravo: gerbėjai sunerimę, ar tai padoru

44-erių Kim spindėjo vilkėdama permatomą juodą šilkinę suknelę su nėriniais – tai buvo klasikinis jos stiliaus pareiškimas.
Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė vos dvylikos metų North, kuri pasirinko drąsų įvaizdį: juodą korsetą, džinsinį mini sijoną, masyvius platforminius batus ir žalsvai mėlynus ombré plaukus.
„Man patinka, kad Northie turi savo stilių,“ – rašė viena gerbėja socialiniuose tinkluose.
Kita pridūrė: „Jei jums atrodo, kad šis įvaizdis kažkuo netinkamas, galbūt terapija labiau praverstų jums!“
Tačiau daugelis internautų sunerimo. Toks ryškus North įvaizdis sukėlė kritikos bangą.
„Korsetas dvylikametei? Ne, ačiū,“ – piktinosi viena komentatorė „X“ platformoje.
„Kim, ji juk dar vaikas…“ – pridūrė kita.
Didžiausia kritikos banga kilo dėl korseto – esą mama turėtų dukrai leisti rengtis vaikiškiau.
Pati North pasidalijo savo įvaizdžiu „TikTok“ paskyroje, kurią valdo kartu su mama. Su mėlynai žaliais plaukais ir pasitikėjimo pilna poza ji atrodė kaip tikra Kim kopija, tačiau kartu drąsiai kūrė savo unikalų stilių.
