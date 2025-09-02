Mirė legendinis juostų „Šokis su vilkais“ ir „Saulėlydis“ aktorius Grahamas Greene

„Su gilia liūdesio gaida pranešame apie taikią legendinio, daugybę apdovanojimų pelniusio Kanados aktoriaus Grahamo Greene’o mirtį,“ – teigiama Gerry Jordano, aktoriaus vadybininko pareiškime
Kaip skelbiama, G. Greene’as mirė dėl natūralių priežasčių.
Už Lakotos genties šamano Kicking Birdo vaidmenį Kevino Costnerio režisuotame 1990-ųjų epiniame vesterne „Šokiai su vilkais“ Greene’as buvo nominuotas „Oskarui“ geriausio antrojo plano aktoriaus kategorijoje.
Gimęs Ontarijo pietuose esančioje Šešių Tautų (Six Nations) rezervate, G. Greene’as priklausė Oneidų tautai.
Prieš pradėdamas aktoriaus kelią, jis dirbo braižytoju, civilinės inžinerijos technologu, plieno darbininku ir net roko grupės įrangos komandos nariu. 1970-aisiais G. Greene’as persikėlė į Jungtinę Karalystę, kur pradėjo savo teatro karjerą.
2012-ųjų interviu leidiniui „Playback“ aktorius pasakojo, kad būtent teatras suteikė jam tvirtus pagrindus.
„Teatras padeda sukurti personažą. Kino aikštelėje tam nėra tiek laiko. Teatras moko disciplinos – jos linkiu visiems aktoriams,“ – sakė jis.
Tame pačiame interviu jis prisipažino, kad svarbiausias gyvenimo lūžis įvyko tada, kai vedė savo žmoną Hilary Blackmore – tai esą atnešė „geriausią jo gyvenimo laiką“.
Didįjį proveržį G.Greene’as patyrė 1990 m., kai atliko Kicking Birdo vaidmenį, sulaukęs tarptautinio pripažinimo. Vėliau jis įkūnijo indėnų pareigūną Walterį Crow Horse’ą 1992 m. trileryje „Griausmo širdis“ (Thunderheart).
1999 m. fantastinėje dramoje „Žalioji mylia“ jis pasirodė kaip Arlenas Bitterbuckas – indėnų kilmės mirtininkas kalėjime.
Tarp kitų ryškesnių darbų – „Kietas riešutėlis 3“ (Die Hard With a Vengeance, 1995), „Maverickas“ (Maverick, 1994), „Saulėlydis. Jaunatis“ (The Twilight Saga: New Moon, 2009) ir „Vėjo upė“ (Wind River, 2017).
Per ilgą karjerą Greene’as pelnė daugybę apdovanojimų. 2004-aisiais jis buvo pagerbtas Earle’o Grey’aus apdovanojimu už viso gyvenimo nuopelnus, kurį teikia Kanados kino ir televizijos akademija.
2016 metais aktorius buvo įtrauktas į Kanados ordiną – antrą pagal svarbą civilinę šalies garbę.
