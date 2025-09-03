Lietuvos ligoninėje apsilankiusi socialinių tinklų žvaigždė iš Airijos kaip reikiant nustebo: „Esu šokiruota“

Ją nustebino, kad ligoninėje tylu. Čia ji apsilankė su dukromis.
Socialinių tinklų žvaigždė palygino ligoninių aptarnavimą Lietuvoje ir Airijoje.
Ji teigė, kad Airijoje, nuvedus vaikus į ligoninę, kraujo tyrimai atliekami imant mėginį iš venos. Lietuvoje – viskas kitaip. Čia mažyliams nedaromi tokie dūriai: medikai padarė vos mažą įdurį į pirštą, panašų į tą, kokį daro diabetikai matuodamiesi cukraus kiekį. Tuomet specialiu siurbtuku, visiškai neskausmingai, išspaustas kraujas buvo surinktas. Ir viskas – be didelio streso ir ašarų.
„Negaliu patikėti – užtenka tik vieno mažo dūrio, kad būtų atliktas tyrimas. Tai daug geriau nei paėmimas iš venos“, – stebėjosi nuomonės formuotoja.
Išėjusi iš ligoninės ji pridūrė, jog jei jos vaikai kada nors rimtai susirgtų, ji nedvejodama sėstų į lėktuvą ir atvyktų į Lietuvą.
„Tyrimas buvo atliktas akimirksniu, kraują paėmus iš piršto. Gavę rezultatus, gydytojai patarė nuvesti vaiką pas odontologą – pasirodo, infekciją sukėlė gendantis dantukas. Apsilankymas Lietuvos ligoninėje man paliko tik geriausią įspūdį“, – pasakojo moteris.