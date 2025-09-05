Viešumoje pasirodžiusi C. Middleton sukėlė diskusijų audrą: „Kodėl ji su peruku?“

Renginyje karališkoji pora bendravo su moksleiviais iš Mančesterio ir Pietų Londono – jie kalbėjosi apie gamtos svarbą ir kodėl ji itin reikšminga jaunimui, rašė „The Sun“.
Renginyje C. Middleton nustebino savo išvaizdos pokyčiais – ne vienas stebėjosi jos nauja plaukų spalva.
Regis, tokią spalvą ji pasirinko pirmą kartą per savo buvimo karališkosios šeimos nare laikotarpį, todėl daugeliui šie pasikeitimai sukėlė nuostabą.
Kol vieni gyrė hercogienės plaukus, kiti iškėlė diskusiją dėl naujo įvaizdžio. Ne vienas internautas iškėlė klausimą – ar tai ne perukas?
„Kodėl ji su peruku? Ar ji vėl gydoma? Vargšė Catherine, meldžiuosi už ją“, – rašė viena internautė.
„Tai tikrai perukas!“, – rašė kita.
„Juk ji gydosi vėžį, tad nieko keisto, jeigu ji nešioja peruką, tai yra jos reikalas“, – ginti stojo dar viena.
„Palikite ją ramybėje. Ji kovoja su siaubinga liga, bet vis tiek šypsosi“, – pridūrė kita.
Primename, kad 2024 m. kovą C. Middleton pranešė apie vėžio diagnozę. Nors jai buvo atliktas chemoterapijos kursas, kelionė įveikiant šią ligą nesibaigia – Velso princesė išgyvena sudėtingą ir nenuspėjamą laikotarpį su viltimi, kad liga negrįš.
