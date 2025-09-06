Legendinis aktorius Dwayne'as Johnsonas nustebino kardinaliais išvaizdos pokyčiais

Tvirtu ir ištrenituotu kūnu pagarsėjęs vyras šį kartą pademonstravo gerokai sumažėjusias kūno apimis.
Žinomas vyras į festivalį atvyko pareklamuoti savo naująjį filmą „The Smashing Machine“, kuriame jis atlieka UFC čempiono Marko Kerro vaidmenį.
Kad aktorius sukūdęs, buvo galima pastebėti ir „Miu Miu Women's Tales“ renginyje, kuriame jis apsilankė.
Renginyje vyras vilkėjo raštuotus šviesiai mėlynus marškinius ir juodas kostiumines kelnes, o įvaizdį papildė stilingais akiniais ir laikrodžiu.
Socialiniuose tinkluose internautai neslėpė nuostabos aktoriaus pasikeitimais, o kai kurie netgi atsisakė tikėti, kad tai – tas pats žmogus.
„Uola pavirto į akmenuką...“ – juokavo vienas internautas.
„Tikiuosi, kad jis neserga, nes atrodo labai sulįsęs“, – pridūrė kitas.
„Netikiu, kad tai jis“, – stebėjosi dar vienas.
„Atrodo kaip dirbtinis intelektas“, – rašė kitas.
Apie pokyčius aktorius neseniai pasisakė „The Hollywood Reporter“, kur atskleidė, kodėl ryžosi tokiai transformacijai.
„Ši transformacija buvo tai, ko labai troškau.
Man labai pasisekė, kad turėjau tokią karjerą, kokią turėjau per daugelį metų, ir galėjau kurti filmus, kuriuos sukūriau, bet manyje tiesiog skambėjo balsas, mažas balsas, kuris pasakė: „Na, o kas, jei galėčiau padaryti daugiau – noriu padaryti daugiau, ir kaip tai atrodytų?“, – kalbėjo D. Johnson.