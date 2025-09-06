Su reta vėžio rūšimi kovojanti garsi aktorė – sunkiai atpažįstama: paviešino jautrų įrašą

64-erių komikė ir aktorė, geriausiai žinoma dėl Sharon Strzelecki vaidmens, neseniai iš ligoninės lovos pasidalijo jautriu vaizdo įrašu. Jame M. Szubanski padėkojo jaunai gerbėjai, kuri savo pasirodymu pakėlė jai nuotaiką chemoterapijos metu.
„Noriu ypatingai padėkoti 10-metei Annabellai iš Adelaidės. Ačiū tau labai už Sharon Strzelecki parodiją. Čia man taikoma chemoterapija, ir tavo pasirodymas tikrai pakėlė man nuotaiką,“ – sakė M. Szubanski, švelniai šypsodamasi į kamerą.
Aktorė neslėpė, kad gydymas itin sunkus.
„Chemoterapija mane dabar tikrai smarkiai talžo, todėl tavo pasirodymas pakėlė nuotaiką. Telaimina tave, mano brangioji,“ – pridūrė ji.
Dar gegužę M. Szubanski viešai atskleidė, jog serga mantijos ląstelių limfoma – reta ir agresyvia kraujo vėžio forma.
Socialiniuose tinkluose pasirodžiusi nuskusta galva, ji paaiškino, kad gydymui taikoma daugiafazė, itin sudėtinga schema, derinanti kelis stiprius vaistus, skirtus augliams mažinti.
„Deja, tai viena iš tų bjauriųjų ligų,“ – tuomet kalbėjo aktorė. – „Bet gera žinia ta, kad mane supa nuostabūs draugai, šeima ir neįtikėtina medicinos komanda. Australijoje, ypač Melburne, turime pačius geriausius specialistus pasaulyje. Jaučiuosi labai laiminga.“
Gerbėjų ir garsenybių palaikymas suteikia jėgų
Naujausias M. Szubanski pasidalijimas sulaukė gausybės šiltų reakcijų.
The Bachelor žvaigždė Alex Nation rašė: „Daug meilės, Magda,“ o laidų vedėja Gorgi Coghlan pridūrė: „Siunčiu labai daug meilės.“ Garsioji kulinarė Nigella Lawson komentaruose paliko žinutę: „Siunčiu tau visą pasaulio meilę, brangioji Magda.“
Vis dėlto pati aktorė primena, kad jos imuninė sistema dėl gydymo yra itin pažeidžiama, todėl prašo gerbėjų laikytis nuo jos atstumo.
„Prašau, laikykitės atokiau, nes mano imunitetas labai nusilps. Negaliu daugiau apkabinti. Nepabučiuokit manęs ir net nekvėpuokit šalia! Mojuokit entuziastingai iš saugaus atstumo ir žinokit, kad jus beprotiškai myliu,“ – sakė ji su šypsena ir savo būdingu humoru.
Liga aptikta atsitiktinai
M. Szubanski atskleidė, kad vėžys buvo diagnozuotas visiškai netikėtai – įprastos krūtų patikros metu, kai limfmazgiuose buvo pastebėta pakitimų.
„Atvirai pasakius, jau kurį laiką jaučiausi tikrai prastai. Todėl paprašiau papildomų kraujo tyrimų ir, štai!“ – pasakojo ji. – „Pamoka visiems: tikrinkitės ir klausykit savo kūno!“
Nepraranda vilties
Šiuo metu M. Szubanski leidžia laiką ramiai, artimųjų apsuptyje.
„Nesaldinsiu – tai sunku. Bet turiu vilties. Niekada nesijaučiau tiek palaikoma aplinkinių,“ – sakė aktorė.