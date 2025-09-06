Už Atlanto – sukrečianti tragedija: nušautas garsus komikas

Baltimorėje gimęs atlikėjas, vadintas „Knockout King of Comedy“, buvo gerai žinomas dėl savo turų po JAV.
Policija patvirtino, kad trečiadienį Southhavene, trečiame pagal dydį Misisipės mieste, įvykdyto šaudymo metu jis buvo rastas sunkiai sužeistas.
Pareigūnai jį bandė gaivinti, tačiau vėliau R.Carrollas mirė nuo patirtų sužeidimų.
Kaip pranešė miesto policijos departamentas, vienas vyras yra sulaikytas ir jam oficialiai pateikti kaltinimai dėl R.Carrollo nužudymo. Įtariamojo tapatybė kol kas neskelbiama, tyrimas tęsiamas.
R. Carrollas išgarsėjo kaip stand-up komikas, pelnęs platų sekėjų ratą visoje šalyje.
Jis pasirodė televizijos serialuose „The Parkers“ ir TV filme „Rent & Go“, taip pat buvo matomas „Knockout Kings of Comedy“ bei legendinėje laidoje „Showtime at the Apollo“.
Oskaro laureatė ir kolegė komikė Mo’Nique jautriai pagerbė jo atminimą socialiniuose tinkluose, vadindama R. Carrollą savo „broliu komedijoje“.
„Todėl visada sakau – elkis su žmonėmis kuo geriau, nes niekada nežinai, ar dar turėsi galimybę juos pamatyti. Paskutinį kartą, kai buvau kartu su savo broliu Reggie, tai buvo nuostabus laikas. Visi mūsų prisiminimai kartu – tik geri“, – rašė ji.
Iki mirties R. Carrollas buvo aktyvus socialiniuose tinkluose – jo „Instagram“ paskyrą sekė daugiau nei 162 tūkstančiai žmonių.