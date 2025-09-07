Po fiasko „Coldplay“ koncerte – netikėta žinia iš įraše įamžintos K. Cabot: skiriasi su vyru

Prašymas pateiktas rugpjūčio 13-ąją Naujosios Hampshiro teismui, praėjus mažiau nei mėnesiui po to, kai socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašas iš „Coldplay“ koncerto, kuriame ji buvo užfiksuota itin artimai su kompanijos vadovu Andy Byronu, rašo „Daily Mail“.
Liepos 16-ąją Bostone vykusio koncerto metu bučinių kamera užfiksavo A. Byroną ir K. Cabot apsikabinusius.
Ekrane pasirodęs netikėtas vaizdas sukėlė sąmyšį: A. Byronas pasilenkė, o K. Cabot prisidengė veidą, akivaizdžiai bandydama pasislėpti nuo publikos. Įrašas greitai išplito internete, o internautai nesunkiai atpažino, kas yra užfiksuoti kadre.
Netrukus po incidento abiejų karjeros įmonėje baigėsi – A. Byronas atsistatydino liepos 19-ąją, o K. Cabot paliko darbą praėjus kelioms dienoms.
Situaciją papildomai pakurstė Julia Byron, kuri anksčiau buvo ištekėjusi už K. Cabot vyro A. Caboto. Ji žiniasklaidai teigė sulaukusi daugybės žinučių po skandalo.
Pasak jos, A. Cabot patvirtino, kad skyrybos vyksta nepriklausomai nuo įvykių koncerte.
„Tai jų gyvenimas, manęs tai neliečia“, – teigė ji.
Vis dėlto J. Cabot tikino, jog A. Cabotui labiausiai rūpi finansai, o jo charakterį apibūdino itin kritiškai.
Ji taip pat priminė, kad tai bus jau trečiosios A. Caboto skyrybos.