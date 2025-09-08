Ant raudonojo MTV apdovanojimų kilimo – šokiravusi detalė: reperė Doja Cat suvalgė savo lūpdažį

Niujorke, UBS arenoje vykusiuose MTV „Video Music Awards 2025“, viena ryškiausių vakaro akimirkų priklausė Doja Cat.
Atlikėja visus pribloškė, kai ant raudonojo kilimo ne tik pasitvarkė makiažą, bet ir… atsikando savo „MAC“ lūpdažio.
Dainininkė pasirodė su ryškia žaliai pilka languota mini suknele, puošta rožiniais brangakmeniais.
Prieš fotografų kameras ji išsitraukė „MAC Lady Danger“ atspalvio raudoną lūpdažį, pasiryškino jau sodriai nuspalvintas lūpas, o tada visiškai netikėtai jį nukando sukramtė ir prarijo.
Šis šokiruojantis veiksmas nebuvo tik provokacija – taip Doja pristatė savo naują vaidmenį kaip „MAC Cosmetics“ pasaulinė ambasadorė.
„Aš visuomet buvau „MAC“ mergina, o dabar galiu šią meilę perkelti į pasaulinę sceną.
Makiažas man yra dažai, šarvai, būdas kurti personažus – ir „MAC“ visada simbolizavo tokią kūrybą bei laisvę. Dabar stumsime ribas dar toliau ir parodysime grožį visiškai naujai“, – yra sakiusi ji.
Be to, Doja Cat šie metai pažymėti ir kitais pasiekimais. Ji nominuota „Geriausio K-pop kūrinio“ kategorijoje už bendrą dainą „Born Again“ su Lisa ir Raye, o jau netrukus išleis savo naują albumą „Vie“.
Vakaro scenoje, kur ceremonijai vadovavo LL Cool J, kartu su Doja pasirodė Sabrina Carpenter, Mariah Carey, Jelly Roll ir sombr.
MTVapdovanojimairaudonasis kilimas
