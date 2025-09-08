Koncertą Kaune atšaukęs Rag’n’Bone Man nepamiršo Lietuvos: paviešino vaizdo įrašą

Dabar daininkas pasidalijo prisiminimais iš Lietuvos – panašu, kad mūsų šalies jis nepamiršo.
Atrodo, kad pažintis su Lietuva, kad ir kokia ji bebūtų, atlikėjui buvo maloni.
Vyras savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame įamžintas jo pasiruošimas koncertui Kaune, kuris taip ir neįvyko.
Įraše matyti, kaip garso patikrinimo metu Rag’n’Bone Man atlieka dainą „Whisper“.
„WHISPER“ iš garso patikrinimo Lietuvoje. Neturėjau progos sugroti gyvai, ką manote?“, – prie vaizdo įrašo rašė atlikėjas.
Po įrašu pasipylė gražūs internautų komentarai: „Tikras hitas“, „Skamba puikiai“, „Gaila, kad neteko išgirsti gyvai, tai nuostabu“, „Puiku, tikimės, kad jautiesi geriau!“
Primename, kad Rag’n’Bone Man koncertas Kaune buvo atšauktas paskutinę minutę dėl atlikėjo sveikatos problemų.
Rag'n'Bone ManKoncertasKaunas
