Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Koncertą Kaune atšaukęs Rag’n’Bone Man nepamiršo Lietuvos: paviešino vaizdo įrašą

2025 m. rugsėjo 8 d. 22:09
Lrytas.lt
Rugpjūčio 12 d. Kauno Dainų slėnyje turėjo vykti britų dainininko Rory Grahamo, geriau žinomo kaip Rag’n’Bone Man, pasirodymas, tačiau dėl atlikėjo sveikatos problemų jis buvo atšauktas bene paskutinę minutę. Atlikėjui visą savaitę teko praleisti Kauno klinikose.
Daugiau nuotraukų (6)
Dabar daininkas pasidalijo prisiminimais iš Lietuvos – panašu, kad mūsų šalies jis nepamiršo.
Atrodo, kad pažintis su Lietuva, kad ir kokia ji bebūtų, atlikėjui buvo maloni.
Vyras savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame įamžintas jo pasiruošimas koncertui Kaune, kuris taip ir neįvyko.
Įraše matyti, kaip garso patikrinimo metu Rag’n’Bone Man atlieka dainą „Whisper“.
„WHISPER“ iš garso patikrinimo Lietuvoje. Neturėjau progos sugroti gyvai, ką manote?“, – prie vaizdo įrašo rašė atlikėjas.
Po įrašu pasipylė gražūs internautų komentarai: „Tikras hitas“, „Skamba puikiai“, „Gaila, kad neteko išgirsti gyvai, tai nuostabu“, „Puiku, tikimės, kad jautiesi geriau!“
Primename, kad Rag’n’Bone Man koncertas Kaune buvo atšauktas paskutinę minutę dėl atlikėjo sveikatos problemų.
Rag'n'Bone ManKoncertasKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.