Mirė legendinės grupės „Supertramp“ įkūrėjas Rickas Daviesas

Liūdną žinią pranešė pati grupė, pareiškusi užuojautą Ricko žmonai Sue.
„Su giliu liūdesiu skelbiame, kad po sunkios ligos mirė „Supertramp“ įkūrėjas R. Daviesas. Rickas išėjo rugsėjo 5-ąją, savo namuose Long Ailende.
Turėjome privilegiją pažinti jį ir groti drauge daugiau nei penkiasdešimt metų. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Sue Davies,“ – rašoma grupės viešame pareiškime.
R. Daviesas daugiau nei dešimtmetį kovojo su daugybine mieloma – sunkia kraujo vėžio forma, pažeidžiančia kaulų čiulpus.
Muzikantas kartu su Rogeriu Hodgsonu įkūrė „Supertramp“ 1970 m. Vėliau prie jų prisijungė Dougie Thomsonas, Bobas Siebenbergas ir Johnas Helliwellas.
Kartu jie kūrė nuo 1973 iki 1983 m. ir pelnė pasaulinę šlovę su tokiais hitais kaip „Give a Little Bit“, „Breakfast in America“, „The Logical Song“, „Take the Long Way Home“.
Grupė buvo nominuota keturiems „Grammy“ apdovanojimams, tarp jų – metų albumui 1980-aisiais už „Breakfast in America“. Du jų albumai tapo deimantiniais Kanadoje.
Po kūrybinių nesutarimų R. Hodgsonas 1983 m. paliko grupę ir pasirinko solinę karjerą, o R. Daviesas liko su kitais nariais.
„Supertramp“ susiburdavo per įvairius turus, tačiau paskutinis jų albumas „Slow Motion“ išleistas 2002-aisiais. 2015 m. planuotas 25 koncertų turas Europoje buvo atšauktas dėl Ricko ligos.
R. Daviesas gimė 1944 m. Svindone, Anglijoje. Muzika jį lydėjo nuo pat vaikystės: pradėjęs būgnininku, vėliau jis atrado savo kelią prie klavišinių.
muzikantasDainininkasmirė
Rodyti daugiau žymių