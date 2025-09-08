Niujorką sudrebino kasmetiniai MTV apdovanojimai: ant raudonojo kilimo – ryškiausios žvaigždės ir šokiruojančios nuogybės

Kaip ir kasmet, apdovanojimai pritraukė ryškiausias pasaulio žvaigždes.
Raudonuoju kilimu žengė tokie garsūs atlikėjai kaip Ariana Grande, Paris Hilton, Yungblud, Sabrina Carpenter ir kiti.
Ceremonijai vadovavo legendinis LL Cool J, uždegęs publiką šokiais, emocijomis ir staigmenomis.
Vakaro pradžioje Lady Gaga atsiėmė „Metų atlikėjos“ titulą, o netrukus persikėlė į Madison Square Garden, kur surengė gyvą pasirodymą.
Didžiausias apdovanojimas – „Metų vaizdo klipas“ – atiteko A. Grande už „Brighter Days Ahead“, kurioje kartu su ja nusifilmavo ir jos tėtis.
Hip-hopo legenda Busta Rhymes pagerbtas naujai įsteigtu „Visionary Award“, o nepakartojamoji Mariah Carey sužavėjo publiką įspūdingu hitų rinkiniu ir atsiėmė „Video Vanguard Award“.
Tai buvo vakarėlis, kuriame netrūko nei džiaugsmo ašarų, nei muzikos istoriją kuriančių momentų.
MTVapdovanojimaiAriana Grande
