Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Niujorką sudrebino kasmetiniai MTV apdovanojimai: ant raudonojo kilimo – ryškiausios žvaigždės ir šokiruojančios nuogybės

2025 m. rugsėjo 8 d. 10:52
Lrytas.lt
Sekmadienio vakarą UBS arenoje Niujorke nugriaudėjo kasmetiniai MTV „Video Music Awards“ apdovanojimai, kuriuose sužibėjo ryškiausi pop, lotynų ir hiphopo muzikos vardai.
Daugiau nuotraukų (14)
Kaip ir kasmet, apdovanojimai pritraukė ryškiausias pasaulio žvaigždes.
Raudonuoju kilimu žengė tokie garsūs atlikėjai kaip Ariana Grande, Paris Hilton, Yungblud, Sabrina Carpenter ir kiti.
Ceremonijai vadovavo legendinis LL Cool J, uždegęs publiką šokiais, emocijomis ir staigmenomis.
Vakaro pradžioje Lady Gaga atsiėmė „Metų atlikėjos“ titulą, o netrukus persikėlė į Madison Square Garden, kur surengė gyvą pasirodymą.
Didžiausias apdovanojimas – „Metų vaizdo klipas“ – atiteko A. Grande už „Brighter Days Ahead“, kurioje kartu su ja nusifilmavo ir jos tėtis.
Hip-hopo legenda Busta Rhymes pagerbtas naujai įsteigtu „Visionary Award“, o nepakartojamoji Mariah Carey sužavėjo publiką įspūdingu hitų rinkiniu ir atsiėmė „Video Vanguard Award“.
Tai buvo vakarėlis, kuriame netrūko nei džiaugsmo ašarų, nei muzikos istoriją kuriančių momentų.
MTVapdovanojimaiAriana Grande
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.